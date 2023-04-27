Министр обороны Украины о контрнаступлении: ожидания "несколько перегреты"

"Согласен (что ожидания перегреты). Это точно перегрето, все хотят очередной победы", - сказал министр.

Резников напомнил, что сразу после повторного вторжения России в феврале прошлого года все надеялись только на то, что страна как-то выживет.

"Раньше не верили в победу. Раньше хотели, чтобы Украина выжила хоть как-то минимально, чтобы хоть какая-то часть Украины сохранилась. А когда ВСУ показали успехи, все начали верить в победу. Хотят следующей победы. Это нормально, это эмоции - ожидание успеха", - заявил он.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже более 14 месяцев. Хотя украинской армии удалось оттеснить российские войска со многих позиций, Россия по-прежнему контролирует почти 20% территории Украины, включая Крым.