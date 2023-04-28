Все меньше жителей Латвии видят в детях смысл жизни

Авторы исследования указывают, что исследование проводилось по схожим принципам в 2004 и 2022 годах, и в этот период уровень рождаемости в Латвии можно оценить как критически низкий, как и во всей Европе.

"Однако, если судить по общей рождаемости, которая для нормальной смены поколений должна быть 2,1-2,2, то в 2004 году она была 1,29, а в 2021 году увеличилась до 1,57", - заключают авторы исследования.

Также сделан вывод о повышении среднего возраста материнства.

В Латвии, как и во всем мире, увеличивается средний возраст матери при рождении первого ребенка. В 2000 году в среднем в мире первый ребенок рождался у женщины в 24 года, в 2021 году средний мировой показатель увеличился до 27,8 лет, а в Латвии средний возраст материнства в 2021 году составил 30,2 года.

В качестве положительного фактора авторы исследования отмечают рост числа новорожденных в законно заключенных браках.

В 2021 году в официально зарегистрированных семьях родилось 10 872 ребенка, или 62,4% всех новорожденных, тогда как в 2011 году доля детей, рожденных вне брака, составляла всего 55,4%. Правда, детей тогда было в целом намного больше.