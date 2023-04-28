Профилактика - это соревнование с потенциальными заболеваниями - кто кого обгонит!

Профилактическое здоровье и осуществление профилактических мероприятий в настоящее время являются одними из наиболее актуальных понятий в всей обширной медицине. И небезосновательно, ведь доказано, что даже и финансово профилактические мероприятия намного дешевле, чем лечение хронических и острых заболеваний.
Аманда Озолиня, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka, напоминает нам об обследованиях, которые необходимо проводить тщательно, как по расписанию, чтобы прожить как можно больше лет без осложнений со здоровьем.
"Что касается профилактики нашего здоровья, то получается, что мы о себе гораздо лучшего мнения, чем должно быть в действительности", - заключает Аманда Озолиня, фармацевт аптечной сети Apotheka, ссылаясь на данные исследования Mana Aptieka & Apotheka Health Index, проведенного в прошлом году.
В них сделан вывод, что, хотя и 71% считают, что они занимаются профилактической заботой о своем здоровье, только 15% населения на самом деле делают это регулярно, и многие не понимают, что включает в себя это понятие "профилактика здоровья". Вместо этого люди часто предпочитают заниматься самолечением, следуя советам, найденным в Интернете.
"Профилактика здоровья направлена на сохранение физического и психического здоровья человека как можно дольше. Она включает в себя как профилактические осмотры, так и профилактический контроль за процессами старения организма - устранение рисков генетических заболеваний, избежание факторов риска и комплекс наиболее целесообразных профилактических мероприятий, в том числе, при необходимости, коррекцию образа жизни, прием лекарственных препаратов, витаминов, минералов, продуктов питания, желаемые дополнительные обследования и т.д. Профилактические осмотры - это комплекс мер, о которых следует помнить и практиковать их, еще будучи в добром здравии, чтобы предвидеть и предотвратить проблемы со здоровьем, которые теоретически могут постичь нас когда-нибудь в будущем. Это как состязание на гоночной трассе с потенциальными заболеваниями в будущем - если вы будете быстрее и ловчее, проводя профилактические осмотры, у вас будет больше шансов победить и избежать осложнений со здоровьем", - определяет фармацевт Apotheka Аманда Озолиня, напоминая о восьми заданиях, которые следует выполнять регулярно, заботясь о своем здоровье.
1. Измерения кровяного давления
Это один из важнейших и доступных методов скрининга, помогающий выявить на ранней стадии факторы риска, угрожающие здоровью. Каждый взрослый человек должен измерять артериальное давление не реже одного раза в 3-5 лет, а люди старше 40 лет должны измерять артериальное давление не реже одного раза в год. Регулярный контроль артериального давления помогает избежать внезапных сердечных приступов. Поскольку смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Латвии по-прежнему одна из самых высоких в Европе, регулярный контроль артериального давления также является неотъемлемой частью терапии пациентов с гипертонией или высоким кровяным давлением. Следует иметь в виду, что норма артериального давления как у молодых, так и у пожилых людей составляет 120-129/80-84 мм рт.ст.
2. Скрининг сахарного диабета
Почти четверть пациентов еще не знают, что у них сахарный диабет - это заболевание, которое может долго не давать о себе знать, но, если его вовремя не диагностировать и не лечить, значительно возрастает риск заболеваний сердца, инсульта, заболеваний нервной системы и почек, что является поздним осложнением сахарного диабета. И наоборот, вовремя диагностировав диабет и начав контролировать уровень сахара в крови, внося изменения в диету и образ жизни, можно жить с этим заболеванием и контролировать его.
Большинство страдают сахарным диабетом 2 типа (94%), при диагностике которого у больного уже развились поздние осложнения. Поэтому всем в возрасте от 45-50 лет рекомендуется сдавать анализы крови натощак для определения уровня сахара или глюкозы в крови. С другой стороны, если кто-то из родственников первой линии имеет избыточный вес или болеет диабетом, скрининг следует проводить в еще более раннем возрасте. В любом случае уровень глюкозы натощак у здорового человека должен быть в пределах 3,3-5,5 ммоль/л.
3. Показатель холестерина в анализах крови
Результаты исследования Mana Aptieka & Apotheka Health Index, проведенного в прошлом году, показали, что только каждый второй житель Латвии в течение года проверял в своей крови эти два важных показателя - 48% респондентов проверяли уровень холестерина, а 49% - уровень сахара. Хотя в целом в динамике лабораторных исследований наблюдаются положительные тенденции, и анализов крови делают на 7% больше людей, чем в 2019 году, все же очевидно, что люди недостаточно заботятся о своем здоровье в профилактических целях.
Каждый показатель имеет значение:
- Общий уровень холестерина - должен быть менее 5 ммоль/л, но оценивается индивидуально с учетом риска сердечно-сосудистых заболеваний у пациента по шкале SCORE.
- Холестерин низкой плотности (ХНП) - у пациента с низким сердечно-сосудистым риском этот уровень должен быть ниже 3 ммоль/л.
- Триглицериды (ТГ) - если они превышают 1,7 ммоль/л, следует также рассмотреть другие факторы риска.
4. Вакцинация
Обеспечение ребенка вакцинами согласно календарю прививок является лучшей и проверенной профилактикой для защиты от различных опасных заболеваний в будущем, таких как полиомиелит, гепатит и др. Даже во взрослом возрасте следует помнить, что вакцинация по-прежнему доступна в качестве профилактики, и таким образом мы можем профилактически защитить себя как от дифтерии, коклюша, столбняка, пневмококковой пневмонии, гриппа, так и от других заболеваний, которые могут иметь серьезные последствия для здоровья.
5. Скрининг раковых заболеваний
Маммография и колоноскопия являются двумя наиболее часто выполняемыми тестами на рак, поскольку у большого количества людей диагностируют рак молочной железы и колоректальный рак. В Латвии программа раннего выявления рака включает оплачиваемые государством профилактические осмотры на рак шейки матки, рак молочной железы, рак предстательной железы и кишечника (колоректальный).
"Сегодня доступны широкие возможности обследования, и если вовремя диагностировать раковое заболевание, то это уже не приговор, а возможность успешного лечения болезни. К сожалению, именно поздняя диагностика и обращение к врачу чаще всего становится причиной того, что онкологические заболевания хуже поддаются терапии, а последствия болезни также могут быть непредсказуемыми", - говорит фармацевт Apotheka Аманда Озолиня, призывая граждан активнее использовать возможности скрининга и обследования, предлагаемые и оплачиваемые государством.
6. Исключить возможность сексуально - трансмиссивных заболеваний
Многие люди живут с заболеваниями, передающимися половым путем, не испытывая никаких симптомов, и неосознанно передают эти заболевания другим партнерам. Поэтому регулярные анализы и проверка на то, не являетесь ли вы носителем этих заболеваний, - это профилактический способ позаботиться не только о себе, но и о здоровье других людей.
"Существует стереотипное мнение, что СТЗ связаны только с личным и интимным дискомфортом, но не угрожают здоровью в целом. К сожалению, невылеченные заболевания, передающиеся половым путем, могут способствовать бесплодию и другим серьезным осложнениям со здоровьем. В зависимости от индивидуальных факторов риска тесты на СТЗ рекомендуется проводить 1-3 раза в год", - добавляет фармацевт.
7. Регулярная проверка зрения
Как показало исследование Mana Aptieka & Apotheka Index, проведенное в прошлом году, только 28% респондентов проходили проверку зрения в течение последнего года, а 40% делали это три года назад или даже ранее. "После 40 лет рекомендуется проверять зрение раз в 1-2 года. Офтальмолог измерит глазное давление, осмотрит структуры глаза, проверит зрение вблизи и вдаль, а при наличии жалоб проведет другие необходимые обследования", - говорит фармацевт Аманда Озолиня.
8. Всегда в курсе своего ментального здоровья
По данным Всемирной организации здравоохранения, сотни миллионов людей во всем мире страдают заболеваниями или расстройствами ментального характера. Наиболее распространенными расстройствами ментального характера в Европе являются тревога (14%), бессонница (7%) и депрессия (7%). "Эти проблемы часто называют недугами 21 века, но хорошая новость заключается в том, что, зная о существовании этих проблем, мы можем многое сделать для своего ментального здоровья. Достаточная продолжительность сна, физическая активность, полноценное питание, самопознание, управление стрессом - профилактика ментального здоровья", - делится своими рекомендациями фармацевт Аманда Озолиня. Однако, если существуют опасения, что уже не в состоянии справиться с психологической проблемой, вам следует обратиться за помощью либо к семейному врачу, либо к дипломированному психотерапевту.
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