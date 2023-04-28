Профилактика - это соревнование с потенциальными заболеваниями - кто кого обгонит!

В них сделан вывод, что, хотя и 71% считают, что они занимаются профилактической заботой о своем здоровье , только 15% населения на самом деле делают это регулярно, и многие не понимают, что включает в себя это понятие "профилактика здоровья". Вместо этого люди часто предпочитают заниматься самолечением, следуя советам, найденным в Интернете.

"Профилактика здоровья направлена на сохранение физического и психического здоровья человека как можно дольше. Она включает в себя как профилактические осмотры, так и профилактический контроль за процессами старения организма - устранение рисков генетических заболеваний, избежание факторов риска и комплекс наиболее целесообразных профилактических мероприятий, в том числе, при необходимости, коррекцию образа жизни, прием лекарственных препаратов, витаминов, минералов, продуктов питания, желаемые дополнительные обследования и т.д. Профилактические осмотры - это комплекс мер, о которых следует помнить и практиковать их, еще будучи в добром здравии, чтобы предвидеть и предотвратить проблемы со здоровьем, которые теоретически могут постичь нас когда-нибудь в будущем. Это как состязание на гоночной трассе с потенциальными заболеваниями в будущем - если вы будете быстрее и ловчее, проводя профилактические осмотры, у вас будет больше шансов победить и избежать осложнений со здоровьем", - определяет фармацевт Apotheka Аманда Озолиня, напоминая о восьми заданиях, которые следует выполнять регулярно, заботясь о своем здоровье.