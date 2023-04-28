КОНКУРС С ПРИЗАМИ ⟩ Весенний фотомомент с моим другом Kärcher

Вы же согласитесь, что хороший друг - это человек, на которого можно положиться, который всегда приходит на помощь, может выполнить любую работу и способен сделать приятной даже самую надоедливую обязанность — ну, прямо как Kärcher. Участвуйте в конкурсе, присылайте фото, на котором ваш трудолюбивый помощник Kärcher запечатлен в процессе работы, и выигрывайте ценные призы!