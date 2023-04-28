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КОНКУРС С ПРИЗАМИ ⟩ Весенний фотомомент с моим другом Kärcher

TVNET rus.tvnet.lv
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Фото: Juergen Altmann

Вы же согласитесь, что хороший друг - это человек, на которого можно положиться, который всегда приходит на помощь, может выполнить любую работу и способен сделать приятной даже самую надоедливую обязанность — ну, прямо как Kärcher. Участвуйте в конкурсе, присылайте фото, на котором ваш трудолюбивый помощник Kärcher запечатлен в процессе работы, и выигрывайте ценные призы!

Чтобы принять участие в конкурсе, пришлите фотомомент со своим Kärcher на адрес электронной почты konkurss@tvnetgrupa.lv до 21 мая.

Все присланные фотографии, соответствующие условиям конкурса (ознакомиться с ними можно здесь), будут опубликованы на TVNET 25 мая и примут участие в борьбе за ценные призы:

  • Победитель, занявший первое место, получит аккумуляторный пылесос Kärcher VC 4 Cordless MyHome;
  • Обладатель второго места - мойку высокого давления Kärcher K Mini PLUS;
  • Третий победитель - стеклоочиститель Kärcher WV1 Premium.

Предупреждаем, что жульничать не стоит - картинки, заимствованные с обширных ресурсов в Сети, будут дисквалифицированы.

Участвуйте, ведь велика вероятность, что на этот раз вам повезет!

Конкурс был создан в сотрудничестве с Kärcher.

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