КОНКУРС С ПРИЗАМИ ⟩ Весенний фотомомент с моим другом Kärcher

Вы же согласитесь, что хороший друг - это человек, на которого можно положиться, который всегда приходит на помощь, может выполнить любую работу и способен сделать приятной даже самую надоедливую обязанность — ну, прямо как Kärcher. Участвуйте в конкурсе, присылайте фото, на котором ваш трудолюбивый помощник Kärcher запечатлен в процессе работы, и выигрывайте ценные призы!
Чтобы принять участие в конкурсе, пришлите фотомомент со своим Kärcher на адрес электронной почты konkurss@tvnetgrupa.lv до 21 мая.
Все присланные фотографии, соответствующие условиям конкурса (ознакомиться с ними можно здесь), будут опубликованы на TVNET 25 мая и примут участие в борьбе за ценные призы:
- Победитель, занявший первое место, получит аккумуляторный пылесос Kärcher VC 4 Cordless MyHome;
- Обладатель второго места - мойку высокого давления Kärcher K Mini PLUS;
- Третий победитель - стеклоочиститель Kärcher WV1 Premium.
Предупреждаем, что жульничать не стоит - картинки, заимствованные с обширных ресурсов в Сети, будут дисквалифицированы.
Участвуйте, ведь велика вероятность, что на этот раз вам повезет!
Конкурс был создан в сотрудничестве с Kärcher.
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