Как получить идеальный газон: четыре работы по уходу, которые нельзя игнорировать

Во время полива необходимо увлажнять почву так, чтобы она была влажной и на глубине от 15 до 20 сантиметров - но не глубже, потому что тогда мы рискуем вымыть питательные вещества.

Покос

Важнейшей задачей покоса является достижение оптимальной густоты травы, соблюдение оптимальной высоты травы в соответствии с выбранным типом газона. По словам садовника, если вы хотите иметь действительно идеальный газон, вам следует быть готовыми к регулярному покосу. Для прекрасных, декоративных, а также спортивных газонов пары раз в месяц будет недостаточно. Весной и осенью хорошо удобренный и ухоженный газон нужно косить не реже одного раза в неделю - если время покоса есть только на выходных. Однако,

чтобы газон был действительно красивым, его нужно стричь раз в 3-4 дня. Тогда эффект не исчезнет!

Эксперт также указывает, что частота покоса также зависит от того, насколько мягким будет газон. Чем меньше вы ухаживаете за ним и стрижете его, тем жестче он будет.

На что следует обратить внимание при выборе техники для ухода за газоном, объясняет менеджер по продукции и обучению Kärcher Latvia Петерис Лацис

Есть несколько аспектов, которые следует учитывать при выборе газонокосилки. Для небольших участков очень подойдут аккумуляторные газонокосилки. Они обладают рядом преимуществ: они значительно легче бензиновых газонокосилок, работают тише, легче запускаются, не требуют ежегодного обслуживания двигателя, хранения топлива и не выбрасывают выхлопных газов. По сравнению с электрическими косилками, они являются беспроводными - нет удлинителя - не надо обращать внимание на шнур, чтобы он не попал под косилку или не задел цветы, площадь действия не ограничена длиной кабеля, а также большинство электрических косилок не имеют режима мульчирования.

Выбор газонокосилки также определяется ее шириной. Для больших открытых участков лучше подойдет более широкая; для маленького сада с большим количеством грядок и тесных пространств более удобной будет узкая.

Следующий фактор - площадь скашивания с одной полностью заряженной батареей. Например, у вас стандартный участок под частный дом площадью ~1200 м², тогда фактическая площадь покоса будет равна дому, гаражу, пристройке, подъездной дорожке, тротуару, клумбам, живой изгороди за вычетом этой площади. На густо засаженном участке фактическая площадь, допустимая для скашивания, обычно уменьшается до 1/3 участка. Если рассматриваемая вами небольшая модель не может скосить участок за один раз, решением будет покупка второго аккумулятора, или еще лучше - StarterKit или комплекта из аккумулятора и зарядного устройства. Последний вариант более удобен, так как позволяет заряжать обе батареи одновременно, а не ждать, пока зарядится первая, чтобы зарядить вторую.

Система Kärcher Real Time Technology показывает как время работы аккумулятора в конкретном случае при конкретной нагрузке, так и время зарядки аккумулятора. Поскольку время отображается в минутах, гораздо проще понять, сколько еще времени аккумулятор будет заряжаться и хватит ли оставшегося заряда для выполнения работы. Это значительно облегчает планирование времени и работы в саду!

Важно обратить внимание на то, насколько легко регулировать высоту среза - лучше всего центральная регулировка высоты, позволяющая быстро установить нужную высоту среза одним рычагом. Многие задают вопрос - зачем это нужно - установил одну высоту и косишь весь сезон. Это не совсем так - как отмечает Байба Лаце, в разных местах, в разное время года и в разных погодных условиях может потребоваться разная высота скашивания. И если вы были в отпуске и трава сильно подросла, не рекомендуется сразу же подстригать ее до обычной длины. Эксперты рекомендуют за один раз срезать не более 1/3 длины травы, а через некоторое время можно постричь еще короче. Слишком низкая стрижка за один раз может привести к тому, что оставшаяся трава пострадает от солнца и не будет готова к такому интенсивному солнечному свету - могут появиться солнечные ожоги. Кроме того, если трава мульчирована, то будет слишком много зеленой массы, которую будет сложнее равномерно распределить, или корзина для сбора травы будет слишком быстро наполняться.

Важное замечание: косить газонокосилкой следует сухим, в отличие от древнего метода кошения косой по утренней росе, чтобы коса лучше "кусала"! Это облегчит работу косилки, так как трава не будет прилипать к ножам и внутренней поверхности поддона, снижая нагрузку. Это также обеспечит лучший сбор травы в корзину или лучшее рассеивание травы. Кроме того, внутреннюю поверхность поддона косилки желательно обработать силиконом из баллончика, чтобы трава меньше прилипала и легче вычищалась после окончания кошения.

И не менее важно следить за состоянием лезвия - острое лезвие означает меньшую нагрузку, что обеспечит вам более длительный срок службы аккумулятора, а также скошенную, а не сорванную траву. Это означает, что лезвия травы не будут высыхать, газон будет выглядеть лучше и будет более здоровым.