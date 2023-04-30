Как получить идеальный газон: четыре работы по уходу, которые нельзя игнорировать

Красивый, здоровый и ухоженный газон - визитная карточка двора. Чтобы попасть туда, будет недостаточно просто сеять и надеяться, что лето будет достаточно дождливым, чтобы травинки не засохли. После озеленения газона неоценимое значение имеет надлежащий уход - не политый, неудобренный и неправильно подстриженный газон может быстро превратиться в неузнаваемый, к сожалению, в негативном смысле.
Для того чтобы усилия, вложенные в устройство газона, дали ожидаемый результат, в сотрудничестве с Kärcher и лектором, садоводом с более чем 12-летним стажем, автором проекта Likt elpai aizrauties доктором агр. Байбой Лаце расскажем, какие четыре работы по уходу за газоном нужно выполнять регулярно
Удобрение
Поскольку газон должен непрерывно производиться и восстанавливаться, со временем в нем начинают заканчиваться питательные вещества. "Удобрение газона особенно важно на тех газонах, где мы не оставляем там скошенную травяную массу, а увозим ее оттуда, потому что, если газон каждый день косят с помощью робота и там остается скошенная трава, необходимые питательные вещества газона обрабатываются и увозятся обратно", - поясняет специалист.
В среднем газон необходимо удобрять примерно три-четыре раза в год, весной и летом, выбирая удобрение с высоким содержанием азота, а осенью - с низким содержанием азота.
Полив
Поливать газон необходимо не только после посева семян, но и на протяжении всего вегетационного периода. Садовник отмечает, что особенно важно поливать газон в июле, когда достаточно двух сухих и жарких дней, чтобы он пожелтел. В конечном итоге он восстановится, но останется более слабым, и в нем будут преобладать сорняки, корневая система которых иногда достигает глубины до метра, в то время как корневая система травы в основном имеет глубину всего 15-20 сантиметров.
Во время полива необходимо увлажнять почву так, чтобы она была влажной и на глубине от 15 до 20 сантиметров - но не глубже, потому что тогда мы рискуем вымыть питательные вещества.
"Мой опыт показывает, что достаточно, если система автоматического полива ночью будет поливать каждый сектор газона около 15 минут", - говорит Байба Лаце.
Покос
Важнейшей задачей покоса является достижение оптимальной густоты травы, соблюдение оптимальной высоты травы в соответствии с выбранным типом газона. По словам садовника, если вы хотите иметь действительно идеальный газон, вам следует быть готовыми к регулярному покосу. Для прекрасных, декоративных, а также спортивных газонов пары раз в месяц будет недостаточно. Весной и осенью хорошо удобренный и ухоженный газон нужно косить не реже одного раза в неделю - если время покоса есть только на выходных. Однако,
чтобы газон был действительно красивым, его нужно стричь раз в 3-4 дня. Тогда эффект не исчезнет!
Эксперт также указывает, что частота покоса также зависит от того, насколько мягким будет газон. Чем меньше вы ухаживаете за ним и стрижете его, тем жестче он будет.
На что следует обратить внимание при выборе техники для ухода за газоном, объясняет менеджер по продукции и обучению Kärcher Latvia Петерис Лацис
Есть несколько аспектов, которые следует учитывать при выборе газонокосилки. Для небольших участков очень подойдут аккумуляторные газонокосилки. Они обладают рядом преимуществ: они значительно легче бензиновых газонокосилок, работают тише, легче запускаются, не требуют ежегодного обслуживания двигателя, хранения топлива и не выбрасывают выхлопных газов. По сравнению с электрическими косилками, они являются беспроводными - нет удлинителя - не надо обращать внимание на шнур, чтобы он не попал под косилку или не задел цветы, площадь действия не ограничена длиной кабеля, а также большинство электрических косилок не имеют режима мульчирования.
Выбор газонокосилки также определяется ее шириной. Для больших открытых участков лучше подойдет более широкая; для маленького сада с большим количеством грядок и тесных пространств более удобной будет узкая.
Следующий фактор - площадь скашивания с одной полностью заряженной батареей. Например, у вас стандартный участок под частный дом площадью ~1200 м², тогда фактическая площадь покоса будет равна дому, гаражу, пристройке, подъездной дорожке, тротуару, клумбам, живой изгороди за вычетом этой площади. На густо засаженном участке фактическая площадь, допустимая для скашивания, обычно уменьшается до 1/3 участка. Если рассматриваемая вами небольшая модель не может скосить участок за один раз, решением будет покупка второго аккумулятора, или еще лучше - StarterKit или комплекта из аккумулятора и зарядного устройства. Последний вариант более удобен, так как позволяет заряжать обе батареи одновременно, а не ждать, пока зарядится первая, чтобы зарядить вторую.
Система Kärcher Real Time Technology показывает как время работы аккумулятора в конкретном случае при конкретной нагрузке, так и время зарядки аккумулятора. Поскольку время отображается в минутах, гораздо проще понять, сколько еще времени аккумулятор будет заряжаться и хватит ли оставшегося заряда для выполнения работы. Это значительно облегчает планирование времени и работы в саду!
Важно обратить внимание на то, насколько легко регулировать высоту среза - лучше всего центральная регулировка высоты, позволяющая быстро установить нужную высоту среза одним рычагом. Многие задают вопрос - зачем это нужно - установил одну высоту и косишь весь сезон. Это не совсем так - как отмечает Байба Лаце, в разных местах, в разное время года и в разных погодных условиях может потребоваться разная высота скашивания. И если вы были в отпуске и трава сильно подросла, не рекомендуется сразу же подстригать ее до обычной длины. Эксперты рекомендуют за один раз срезать не более 1/3 длины травы, а через некоторое время можно постричь еще короче. Слишком низкая стрижка за один раз может привести к тому, что оставшаяся трава пострадает от солнца и не будет готова к такому интенсивному солнечному свету - могут появиться солнечные ожоги. Кроме того, если трава мульчирована, то будет слишком много зеленой массы, которую будет сложнее равномерно распределить, или корзина для сбора травы будет слишком быстро наполняться.
Важное замечание: косить газонокосилкой следует сухим, в отличие от древнего метода кошения косой по утренней росе, чтобы коса лучше "кусала"! Это облегчит работу косилки, так как трава не будет прилипать к ножам и внутренней поверхности поддона, снижая нагрузку. Это также обеспечит лучший сбор травы в корзину или лучшее рассеивание травы. Кроме того, внутреннюю поверхность поддона косилки желательно обработать силиконом из баллончика, чтобы трава меньше прилипала и легче вычищалась после окончания кошения.
И не менее важно следить за состоянием лезвия - острое лезвие означает меньшую нагрузку, что обеспечит вам более длительный срок службы аккумулятора, а также скошенную, а не сорванную траву. Это означает, что лезвия травы не будут высыхать, газон будет выглядеть лучше и будет более здоровым.
"Свежепосеянный газон следует скашивать в первый раз, когда его длина достигнет 10-12 см, или раньше, если сорняки начинают захватывать газон. Первый срез делается на высоте 5-7 см без сбора травы, тем самым больше предохраняя его от выгорания; второй срез - высотой 5 см. После этого можно косить так же, как и старый газон", - советует Байба Лаце.
Летом высота газона обычно составляет около 3-5 см. На солнечных участках рекомендуется высота 3 см, так как газон лучше кустится; на тенистых участках - 5-7 см, так как в тени трава фотосинтезирует медленнее - ее стеблям требуется большая площадь поверхности для поглощения солнечного света, чтобы достаточно хорошо развиваться. Также в жаркую летнюю погоду лучше оставлять газон длиной 5-7 см, так он будет лучше защищен от выгорания.
Для того, чтобы было легче точно подстричь границы газона и доступ к углам и узким местам - краям бассейна, бордюрам клумб и т.д., стоит приобрести аккумуляторный триммер для газона или аккумуляторные ножницы для травы и кустарников.
Специалист поясняет, что газоны можно косить, либо сразу собирая скошенную траву, либо оставляя ее на газоне. При скашивании без сбора газон меньше нуждается в удобрении, он меньше выгорает жарким летом. Однако следует учитывать, что неубранная трава на верхнем слое почвы со временем образует войлочный плотный слой, препятствующий нормальному росту травы. Этого можно избежать, сгребая старую траву весной, вертикулируя и аэрируя газон.
При покосе травы и ее немедленном сборе следует больше удобрять газон и создавать специальное место для компостирования травы. Важно отметить, что при скашивании переросшей травы (длиной более 10 см), ее необходимо собирать сразу после скашивания, так как даже мульчирующие косилки обычно не могут равномерно разбросать такую траву по газону, и каждый большой ком может уничтожить газон под ним, оставляя уродливую пустую область.
Скарификация и аэрация
Байба Лаце отмечает, что даже за самым старательно политым, подстриженным и удобренным газоном время от времени требуется более тщательный уход - вертикуляция и аэрация.
Аэрацию рекомендуется раз в пять-десять лет. Вертикуляцию - один раз в два-три года.
Вертикуляция - это прореживание верхнего слоя почвы, а также очистка газона от скошенной мертвой травы, мха, хвои и листьев. Аэрация - это более глубокая обработка почвы, которая разрыхляет уплотненную почву, чтобы обеспечить лучший доступ кислорода к корням травы.
После вертикуляции улучшается доступ кислорода и воды к корневой системе газона, доставка питательных веществ, а также газон становится более устойчивым к болезням и вредителям.
Вертикуляцию рекомендуется делать весной, когда стает снег и подсохнет верхний слой почвы - обычно с апреля до конца мая.
Периоды дождей и слой снега зимой настолько основательно уплотняют почву, что со временем корням начинает не хватать кислорода. При аэрации в почве создают отверстия глубиной от 10 до 20 сантиметров, тем самым нарушая корневой слой и вытягивая все лишнее - старую траву, хвою, листья.
"Аэрация и вертикуляция должны проводиться в двух направлениях. Сначала пройдите в одном направлении, затем соберите соскобленную траву. Затем снова пройдите в поперечном направлении, опять собирая всю соскобленную траву. При необходимости процедуру можно повторять до тех пор, пока газон не станет чистым. После проведения процедуры необходимо собрать все лишнее - старые солому, ветки, корни. Затем в нужных местах газон следует подсеять и удобрить быстродействующим удобрением, содержащим азот", - объясняет садовник, добавляя, что и аэрацию, и вертикуляцию можно провести самостоятельно, купив или взяв напрокат необходимое оборудование.
Борьба с сорняками
Избавиться от сорняков полностью невозможно - со временем сорняки неизбежно заносятся птицами или ветром, и небольшое их количество не помешает газону, однако, если они станут гнетущими, их необходимо уничтожить механическим или химическим способом.
Многолетние сорняки со временем будут упрямо отрастать, однако регулярная прополка даст заметные результаты. С другой стороны, уничтожение мха - это битва с ветряными мельницами, ведь если он там вырос однажды, то обязательно вернется через некоторое время. Если мох досаждает, специалист рекомендует в таких местах лучше установить клумбу или посадить красивый кустарник.
Статья вышла в сотрудничестве с Kärcher