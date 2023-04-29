Дорога в сельскую школу может составлять даже 40 минут по грунтовой дороге, чтобы еще 40 минут ждать уроков, сообщает программа Panorāma.
Видео ⟩ Путь учеников в сельские школы - 40 минут по грунтовой дороге, а потом столько же ждать уроков
Каждый будний день житель Латвии Кристиан просыпается в шесть утра, чтобы одеться, позавтракать и через час сесть на организованный школой автобус. На протяжении неполных 40 минут по дороге, которая находится в довольно плачевном состоянии, автобус неспеша едет в школу.
После этого до начала уроков приходится ждать еще 40 минут. Кристиан с друзьями играет в волейбол.
Завтрак готовит сестра его мамы Айя. Туда - на расстояние в 45 километров от дома - каждое воскресенье его отвозит отец.
Это кажется логичным решением, чтобы Кристиан мог учиться. Такой порядок семья Мартузанов ввела, когда в процессе упорядочивания школьной сети в Кришьяни закрыли школу, в которой учился Кристиан.
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