Видео ⟩ Путь учеников в сельские школы - 40 минут по грунтовой дороге, а потом столько же ждать уроков

Каждый будний день житель Латвии Кристиан просыпается в шесть утра, чтобы одеться, позавтракать и через час сесть на организованный школой автобус. На протяжении неполных 40 минут по дороге, которая находится в довольно плачевном состоянии, автобус неспеша едет в школу.

После этого до начала уроков приходится ждать еще 40 минут. Кристиан с друзьями играет в волейбол.

Завтрак готовит сестра его мамы Айя. Туда - на расстояние в 45 километров от дома - каждое воскресенье его отвозит отец.

Это кажется логичным решением, чтобы Кристиан мог учиться. Такой порядок семья Мартузанов ввела, когда в процессе упорядочивания школьной сети в Кришьяни закрыли школу, в которой учился Кристиан.

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