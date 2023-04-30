Чего ждут в Киеве от контрнаступления ВСУ

Особенно много сейчас гибнет в Бахмуте. За город в Донецкой области скоро год как идут ожесточенные бои, сейчас большая его часть под российским контролем. Но украинская армия не отступает. Руководство страны и армии объясняет это необходимостью защиты соседних городов. В Бахмуте Киев стремится не только сдержать российские силы, но и выиграть время для подготовки контрнаступления. Поэтому ВСУ долго не использовали резервы и были готовы нести большие потери. Точные цифры не известны.

Андрей и Максим (имена изменены. - Ред.) тоже воевали под Бахмутом и сейчас проходят реабилитацию в Киеве. "Я очень надеюсь, что оно того стоило", - говорит Андрей о решении держать Бахмут. Сам он, похоже, не уверен. Максим рассказывает о численном превосходстве российских сил, недостаточной подготовке и слабом вооружении его формирования: "Мы просто оказались в меньшинстве, это математика". Что они ожидают от контрнаступления? "Чтобы наконец снова были освобождены территории", - говорит Максим.

Почему Киев не спешит с наступлением