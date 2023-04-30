SPKC: каждый девятый утонувший - ребенок или молодой человек

С 2013 по 2021 год утонуло 89 детей в возрасте до 19 лет, большинство из них - 15-19-летние подростки и дети в возрасте до четырех лет.

Данные показывают, что чаще всего дети тонут в открытых водоемах: с 2013 по 2021 год в пруду утонули 23 ребенка, в реке - 19 детей, в море - восемь детей.

Дети младшего возраста тонут как в открытых, так и в крытых бассейнах или в неогороженных водоемах у дома.

Статистические данные также свидетельствуют, что в 2020 году во время отдыха у воды или пребывания в воде получил травмы 61 человек. Больше всего травм получили люди в возрастных группах 35-39 и 15-24 лет, чаще всего это мужчины.