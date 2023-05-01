На Кубе отменили первомайскую демонстрацию: нет горючего, чтобы свозить на нее людей

Как правило, на празднование того, что здесь называется Международным днем трудящихся, на Кубе автобусами со всего острова свозят в Гавану сотни тысяч людей.

Демонстрации проводились ежегодно, начиная с 1959 года после победы революции. Отмена по экономическим причинам случилась впервые. В 2020 и 2021 годах, впрочем, шествия отменялись из-за пандемии Covid-19.

Огромные очереди из автомобилей выстраиваются на заправках вот уже несколько недель подряд. Иногда водители ждут своей очереди по несколько дней.

Несколько ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что страна получает только две трети необходимого ей топлива. По его словам, в этом виноваты поставщики, не выполняющие свои контрактные обязательства.

Директор программы "Энергия и окружающая среда" из Техасского университета в Остине Хорхе Пиньон сказал, что это - недвусмысленный намек на Венесуэлу. Обе страны заключили бартерное соглашение еще в 2000 году, согласно которому Куба отправляет в Венесуэлу врачей и учителей, а по некоторым источникам, и агентов контрразведки, в обмен получая нефть. Сейчас это соглашение оказалось под угрозой.