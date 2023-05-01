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Фото, видео ⟩ В России в результате взрыва сошел с рельсов грузовой поезд

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На железной дороге в Брянской области России произошел взрыв, в результате которого сошел с рельсов грузовой поезд
На железной дороге в Брянской области России произошел взрыв, в результате которого сошел с рельсов грузовой поезд Фото: Ekrānuzņēmums no sociālā tīkla "Twitter"

На железной дороге в Брянской области России произошел взрыв, в результате которого сошел с рельсов грузовой поезд, сообщили местные чиновники и СМИ.

По словам губернатора области Александра Богомаза, взрыв произошел на 136-м километре железнодорожного участка Брянск - Унеча, в результате чего с рельсов сошел локомотив грузового поезда. Пострадавших нет, движение на данном участке железной дороги временно остановлено.

​Интернет-издание Baza сообщает, что с рельсов сошел не только локомотив, но и семь-восемь вагонов грузового поезда, перевозившего нефтепродукты и пиломатериалы. Также Baza сообщает, что состав загорелся.

Российские спецслужбы после начала полномасштабного вторжения в Украину неоднократно объявляли о задержании подозреваемых в подготовке "диверсий на железных дорогах". В сообщениях ФСБ регулярно фигурируют "украинские кураторы", по заданию которых подозреваемые якобы готовили взрывы на железных дорогах. В середине апреля издание "Медиазона" подсчитало, что по соответствующим делам в России задержали более 65 человек. Каждый третий из них - моложе 18 лет.

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