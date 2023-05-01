Мошенники отправляют фейковые сообщения от имени latvija.lv

SEB Banka предупреждает о мошенниках, которые рассылают вводящие в заблуждение сообщения от имени портала latvija.lv. Об этом банк написал в своем Twitter аккаунете.
В текстовых сообщениях содержится приглашение явиться в Рижский районный суд. Для проверки информации людям предлагается открыть ссылку и подключиться, используя данные доступа к интернет-банку.
В банке подчеркивают, что этого делать нельзя ни при каких обстоятельствах, так как цель мошенников - выудить конфиденциальную информацию.
"Призываем вас быть бдительными и не вводить свои данные!"- говорит банк.
Следует отметить, что мошенники не учли, что в апреле всего 30 дней при составлении текста сообщения.
От финансовых мошенников пострадало 14% населения Латвии, почти каждый десятый человек потерял похищенные деньги. Только 5% потерпевших сумели вернуть похищенные средства, сообщили представители SEB banka, ссылаясь на данные опроса банка.
При этом 28% респондентов сами не становились жертвами мошенников, но в их кругу общения есть хотя бы один человек, пострадавший от деятельности финансовых мошенников и потерявший деньги.
По данным опроса, 30% обманутых потеряли до 50 евро, а 22% опрошенных потеряли более 500 евро из-за уловок кибермошенников. При этом у 18% потерпевших было украдено от 51 до 100 евро, а потери каждой десятой жертвы мошенников измеряются от 101 до 200 евро.
Респонденты в возрасте от 40 до 49 лет, а также жители старше 60 лет чаще всех говорили, что по вине мошенников они потеряли свыше 500 евро.
При этом, 58% населения Латвии никогда не попадали в ловушку мошенников и лично не знают никого, кто стал жертвой мошенников.
За первые три месяца 2023 года клиенты четырех крупнейших банков Латвии были обмануты в общей сложности на 2,8 миллиона евро, так как сами клиенты подтвердили такие банковские платежи, а сумма предотвращенных случаев мошенничества достигла 2,1 миллиона евро.
Чаще всего, т.е. в 47% случаев, жители попадались на уловки инвестиционных мошенников, 36 % случаев были связаны с телефонным мошенничеством, в том числе с поддельными кредитами и комиссионными платежами, а 17 % - с другими видами мошенничества.
Uzmanību! Krāpnieki atkal izsūta īsziņas no https://t.co/W3R84VAQQu, it kā aicinot ierasties Rīgas apgabaltiesā. Lai informāciju pārbaudītu, cilvēki aicināti atvērt saiti un pieslēgties, izmantojot internetbankas piekļuves datus. Aicinām būt modriem un neievadīt savus datus! pic.twitter.com/675GKpCO5W— SEB Latvija (@seblatvija) April 30, 2023
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