Мошенники отправляют фейковые сообщения от имени latvija.lv

В текстовых сообщениях содержится приглашение явиться в Рижский районный суд. Для проверки информации людям предлагается открыть ссылку и подключиться, используя данные доступа к интернет-банку.

В банке подчеркивают, что этого делать нельзя ни при каких обстоятельствах, так как цель мошенников - выудить конфиденциальную информацию.

"Призываем вас быть бдительными и не вводить свои данные!"- говорит банк.

Фото: Ekrānšāviņš

Следует отметить, что мошенники не учли, что в апреле всего 30 дней при составлении текста сообщения.

От финансовых мошенников пострадало 14% населения Латвии, почти каждый десятый человек потерял похищенные деньги. Только 5% потерпевших сумели вернуть похищенные средства, сообщили представители SEB banka, ссылаясь на данные опроса банка.

При этом 28% респондентов сами не становились жертвами мошенников, но в их кругу общения есть хотя бы один человек, пострадавший от деятельности финансовых мошенников и потерявший деньги.