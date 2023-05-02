Вт, 2.05.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Почему зам Шойгу лишился должности? Версии британской разведки

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Михаил Мизинцев, экс-заместитель министра обороны России
Михаил Мизинцев, экс-заместитель министра обороны России Фото: AP/Scanpix

Согласно отчету британской военной разведки, освобождение генерал-полковника Михаила Мизинцева от должности заместителя министра обороны России может свидетельствовать о критических проблемах, с которыми Россия столкнулась в ходе своей затяжной агрессии против Украины.

Мизинцев отвечал за материально-техническое обеспечение российских войск, а весной 2022 года руководил блокадой и бомбардировками Мариуполя.

Хотя отставка Мизинцева не была немедленно подтверждена, просочившаяся информация позволяет предположить, что в основе затянувшейся агрессии России лежат логистические сложности.

В российских вооруженных силах не хватает оружия для успешного наступления, а это, в свою очередь, порождает внутренние разногласия, в первую очередь, между Минобороны и ЧВК "Вагнер".

"Россия по-прежнему уделяет первоочередное внимание мобилизации своей оборонной промышленности, но она по-прежнему не в состоянии справиться с требованиями военного времени, - говорится в докладе. - В то время, как российские политические лидеры настаивают на успехе на поле боя, российские специалисты по логистике попадают под перекрестный огонь".

27 апреля в соцсетях появилась первая информация о том, что Мизинцев, известный как "Мясник Мариуполя", освобожден от занимаемой должности. Эта информация была официально подтверждена в минувшие выходные.

На его место был назначен действующий замглавы Росгвардии Алексей Кузьменков.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх