Почему зам Шойгу лишился должности? Версии британской разведки

Мизинцев отвечал за материально-техническое обеспечение российских войск, а весной 2022 года руководил блокадой и бомбардировками Мариуполя.

Хотя отставка Мизинцева не была немедленно подтверждена, просочившаяся информация позволяет предположить, что в основе затянувшейся агрессии России лежат логистические сложности.

В российских вооруженных силах не хватает оружия для успешного наступления, а это, в свою очередь, порождает внутренние разногласия, в первую очередь, между Минобороны и ЧВК "Вагнер".

"Россия по-прежнему уделяет первоочередное внимание мобилизации своей оборонной промышленности, но она по-прежнему не в состоянии справиться с требованиями военного времени, - говорится в докладе. - В то время, как российские политические лидеры настаивают на успехе на поле боя, российские специалисты по логистике попадают под перекрестный огонь".

27 апреля в соцсетях появилась первая информация о том, что Мизинцев, известный как "Мясник Мариуполя", освобожден от занимаемой должности. Эта информация была официально подтверждена в минувшие выходные.

На его место был назначен действующий замглавы Росгвардии Алексей Кузьменков.