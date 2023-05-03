Боль в груди не всегда связана с сердцем. Как распознать причину и что делать?

Сердечный приступ или паническая атака?

При кратковременном приступе тревоги или панической атаки вы можете испытывать ряд физических симптомов, в том числе сильный дискомфорт и боль в груди, учащенное сердцебиение, одышку и чувство удушья, которые часто можно ошибочно принять за состояние сердца. Паническая атака также может иметь ряд других симптомов, таких как потливость, головокружение, озноб, тревога, панический страх и ощущение нереальности. Панические атаки обычно длятся не более 30 минут, после чего симптомы исчезают.

"Если панические атаки повторяются чаще четырех раз в месяц или тревога стала ежедневным спутником, следует обратиться к специалисту. После того, как врач установит диагноз, уменьшить приступы паники можно будет с помощью соответствующих лекарств – препаратов для снижения депрессии или тревоги, регулирования частоты сердечных сокращений. Также будут полезны различные расслабляющие упражнения и растительные препараты, обладающие успокаивающим действием, такие как экстракты листьев мяты или мелиссы, корень валерианы или порошок корня ашваганды. Хотя при панической атаке проблемы с сердцем могут казаться вполне реальными, следует помнить, что это всего лишь реакция организма на тревогу, и в лечении важно сосредоточиться на причине симптомов", - говорит Агнесе Юрса, ассистент фармацевта Apotheka.

Когда следует немедленно обратиться за медицинской помощью?

Если боль продолжается более получаса, а унять ее никак не удается, например, находясь в состоянии покоя или занимаясь дыхательной гимнастикой, необходимо обратиться за помощью к врачу. Следует помнить, что в случае сердечного приступа медлить нельзя. В течение первых 12 часов очень важно провести необходимые анализы и начать лечение. Следует отметить, что признаки сердечного приступа могут быть нетипичными - симптомы могут быть слабовыраженными и проявляться в виде тошноты, рвоты, болей в спине или в верхней части живота. Если вы не уверены, в чем причина дискомфорта, обратитесь к врачу!