Боль в груди не всегда связана с сердцем. Как распознать причину и что делать?

Испытывая боли в области грудной клетки, вполне естественно беспокоиться о здоровье сердца - всем известно, что внезапная боль в груди может свидетельствовать о сердечном приступе или инфаркте. Однако неприятные ощущения могут быть вызваны и другими факторами, в том числе заболеваниями различных органов, травмами или даже паникой и тревогой. Как распознать причину боли и почему нельзя игнорировать боль в груди, объясняет Агнесе Юрса, помощник фармацевта аптечной сети Apotheka.
"Сердечный приступ или инфаркт миокарда - это внезапное и критическое снижение кровотока в одном из отделов сердечной мышцы, приводящее к недостатку кислорода в тканях сердца. Внезапная боль в груди или какой-либо другой части тела, например в руках или нижней челюсти, может быть признаком сердечного приступа, также может наблюдаться сердцебиение, одышка, потливость и головокружение. Хотя симптомы сердечного приступа, как правило, варьируются от пациента к пациенту, при сердечном приступе боль или дискомфорт сохраняются в течение длительного времени, даже когда вы находитесь в состоянии покоя. Если боль в груди непродолжительна, ее интенсивность усиливается или, наоборот, ослабевает при смене положения тела или движении, вероятно, причину боли следует искать в другом месте. Однако игнорировать боль в груди нельзя - при ее возникновении необходимо обратиться к врачу", - подчеркивает Агнесе Юрса, помощник фармацевта Apotheka.
Если боль внезапная и кратковременная
Испытывая внезапное чувство дискомфорта в области грудной клетки, острую боль, длящуюся не дольше пяти минут, люди чаще всего не обращают на это особого внимания. Однако даже в этом случае важно выяснить причину болей, убедившись, что неприятные ощущения действительно не угрожают здоровью, и при необходимости вовремя применить соответствующую терапию.
Внезапная и кратковременная боль в груди чаще всего может быть вызвана:
- Повреждение грудной мышцы - если боль повторяется при выполнении определенных движений, это, скорее всего, перенапряжение или растяжение грудной мышцы. Получить этот вид травмы можно, например, при интенсивных физических нагрузках, и чаще всего боль длится всего несколько дней. Для уменьшения дискомфорта можно использовать обезболивающие и согревающие мази, которые улучшат кровообращение и облегчат болевые ощущения.
- Воспаление грудных или межреберных хрящей - воспаление вызывает боль и ощущение давления в области грудной клетки, ощущения усиливаются при физической нагрузке и движении. Причины воспаления разнообразны, оно может быть вызвано заболеваниями различных органов, дефектами позвоночника и суставов, травмами и другими факторами, поэтому лечение можно применять только после проведения соответствующих анализов.
- Опоясывающий лишай - инфекция, вызванная вирусом герпеса, характеризующаяся болью в груди с последующей сыпью в виде волдырей. Также могут наблюдаться покалывание в коже, онемение и зуд. Лечить опоясывающий лишай важно на самой ранней стадии, поэтому при наблюдении его характерных признаков следует срочно обратиться за помощью к врачу.
- Изжога - жжение в нижней части пищевода, боль или чувство тяжести в области ребер могут свидетельствовать об изжоге, симптоме ряда желудочно-кишечных заболеваний, таких как гастрит и язва желудка.
- Фибромиалгия - синдром, характеризующийся хроническими болями в мышцах и скелете, в том числе в области грудной клетки. Пациенты с фибромиалгией также испытывают головные боли, повышенную утомляемость, беспокойство и трудности с концентрацией внимания. Синдром можно ограничить приемом лекарств, назначенных врачом, и выполнением соответствующих упражнений.
- Стенокардия - если сердечная мышца не снабжается должным количеством кислорода, возможно появление кратковременной боли в груди при повышенных нагрузках, которая проходит, как только сердце возвращается в нормальный режим. Невылеченная стенокардия может привести к сердечному приступу, поэтому при появлении симптомов следует обратиться к врачу.
"Следует учитывать, что симптомы заболевания могут существенно различаться у каждого пациента - боли в грудной клетке могут локализоваться в разных местах, иметь разную интенсивность, могут быть чувство давления, жжения, колющей боли, могут возникать покалывание или ощущение мурашек, боль может быть кратковременной, то есть может продолжаться не дольше 10 минут, а может длиться и стать постоянной. При появлении боли в первый раз следует обратиться к семейному врачу, особенно если наблюдаются и другие симптомы или у пациента есть факторы риска заболевания, такие как нарушения здоровья или вредные привычки", - говорит помощник фармацевта аптеки Агнесе Юрса.
Причина болей - заболевания дыхательных путей
Если боль в груди усиливается при движении или глубоком дыхании, причина, скорее всего, заключается в функционировании дыхательных путей или легких. При этом могут наблюдаться дискомфорт и резкая, колющая боль, кашель и затрудненное дыхание, нередко симптомы усиливаются при физических нагрузках. Легкий дискомфорт в области грудной клетки будет ощущаться уже при простуде, тогда как более выраженные боли будут наблюдаться при перенесенной серьезной инфекции, такой как пневмония или плеврит, или при воспалении слизистой оболочки легких. Также боль в груди может быть вызвана приступом астмы и даже тромбом в легких.
"Если дискомфорт в груди вызван вирусной инфекцией, помогут обезболивающие и противовоспалительные препараты, подобрать которые поможет врач или фармацевт. Чтобы ситуация не ухудшилась, важно уделять достаточно времени отдыху и сну, а также пить достаточно жидкости. От кашля помогут сиропы или леденцы, также можно использовать различные травяные чаи. Корень имбиря обладает противовоспалительными свойствами, кошачья мята способствует отхаркиванию мокроты, а цветки липы помогают укрепить естественную защиту организма", - говорит помощник фармацевта Apotheka Агнесе Юрса.
Сердечный приступ или паническая атака?
При кратковременном приступе тревоги или панической атаки вы можете испытывать ряд физических симптомов, в том числе сильный дискомфорт и боль в груди, учащенное сердцебиение, одышку и чувство удушья, которые часто можно ошибочно принять за состояние сердца. Паническая атака также может иметь ряд других симптомов, таких как потливость, головокружение, озноб, тревога, панический страх и ощущение нереальности. Панические атаки обычно длятся не более 30 минут, после чего симптомы исчезают.
"Если панические атаки повторяются чаще четырех раз в месяц или тревога стала ежедневным спутником, следует обратиться к специалисту. После того, как врач установит диагноз, уменьшить приступы паники можно будет с помощью соответствующих лекарств – препаратов для снижения депрессии или тревоги, регулирования частоты сердечных сокращений. Также будут полезны различные расслабляющие упражнения и растительные препараты, обладающие успокаивающим действием, такие как экстракты листьев мяты или мелиссы, корень валерианы или порошок корня ашваганды. Хотя при панической атаке проблемы с сердцем могут казаться вполне реальными, следует помнить, что это всего лишь реакция организма на тревогу, и в лечении важно сосредоточиться на причине симптомов", - говорит Агнесе Юрса, ассистент фармацевта Apotheka.
Когда следует немедленно обратиться за медицинской помощью?
Если боль продолжается более получаса, а унять ее никак не удается, например, находясь в состоянии покоя или занимаясь дыхательной гимнастикой, необходимо обратиться за помощью к врачу. Следует помнить, что в случае сердечного приступа медлить нельзя. В течение первых 12 часов очень важно провести необходимые анализы и начать лечение. Следует отметить, что признаки сердечного приступа могут быть нетипичными - симптомы могут быть слабовыраженными и проявляться в виде тошноты, рвоты, болей в спине или в верхней части живота. Если вы не уверены, в чем причина дискомфорта, обратитесь к врачу!
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