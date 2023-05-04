Российские войска ночью атаковали Украину дронами

В ночь на четверг, 4 мая, российские войска снова атаковали Украину иранскими дронами, сообщают воздушные силы Украины.
По данным украинских военных, дроны были запущены с северного направления (Брянская область) и с юга (восточное побережье Азовского моря). Из 24 запущенных Россией дронов были сбиты 18.
Над Киевом были сбиты все дроны, над Одессой - 12 из 15 дронов, сообщили местные власти.
В результате ночного российского удара обломки беспилотников упали в трех районах Киева. Причинен ущерб автомобилям и дорожному покрытию.
Воздушная тревога в Киеве продолжалась три с половиной часа.
Это уже третья атака на Киев за последние четыре дня.
В ночь на четверг воздушная тревога была объявлена и взрывы прогремели в нескольких регионах Украины - в Киеве и Киевской области, Сумской, Запорожской и Одесской областях.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!