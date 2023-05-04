Российские войска ночью атаковали Украину дронами

По данным украинских военных, дроны были запущены с северного направления (Брянская область) и с юга (восточное побережье Азовского моря). Из 24 запущенных Россией дронов были сбиты 18.

Над Киевом были сбиты все дроны, над Одессой - 12 из 15 дронов, сообщили местные власти.

В результате ночного российского удара обломки беспилотников упали в трех районах Киева. Причинен ущерб автомобилям и дорожному покрытию.

Воздушная тревога в Киеве продолжалась три с половиной часа.

Это уже третья атака на Киев за последние четыре дня.

В ночь на четверг воздушная тревога была объявлена и взрывы прогремели в нескольких регионах Украины - в Киеве и Киевской области, Сумской, Запорожской и Одесской областях.