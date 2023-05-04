"Мы все хотели бы видеть в Гааге другого Владимира": Зеленский выступил в Международном уголовном суде

Вашингтонский Институт изучения войны (ISW) в своем ежедневном анализе пишет, что атака на Кремль почти наверняка является инсценировкой, устроенной российской стороной.

По мнению экспертов, российская власть таким образом хочет показать своим гражданам, что война подошла к их домам совсем близко, а также оправдать возможную отмену или, как минимум, сокращение масштабов празднования Дня победы в этом году.

Прокремлевские политики, эксперты и блогеры настаивают на том, что атака организована Украиной, и требуют от Кремля решительного ответа.

Беспокойная ночь в Украине

В ночь на четверг воздушная тревога звучала во многих регионах Украины - Киеве и области, Сумской, Запорожской, Одесской областях.

По данным Одесской ОВА, по городу было выпущено 15 беспилотников Shahed-136, 12 из них были сбиты. Пострадавших нет.

Киевская городская военная администрация сообщила, что столица подверглась комплексной атаке с применением "Шахедов" и ракет.

По данным киевских властей, все они были сбиты, пострадавших и разрушений нет.

ВСУ сообщают, что в общей сложности за минувшую ночь по территории Украины было выпущено 24 БПЛА Shahed-136/131, 18 из них удалось уничтожить.

Пожары в России продолжаются

Между тем на территории России сразу на двух нефтеперерабатывающих заводах за ночь произошел пожар - на Ильском в Краснодарском крае и на Новошахтинском в соседней Ростовской области.

Глава Ростовской области Василий Голубев утром в четверг заявил, что причиной возгорания в его регионе стала атака беспилотника.

Ранее на этой неделе пожары произошли на двух других российских нефтебазах - под Таманью и в аннексированном Севастополе.