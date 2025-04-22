В ходе прошлогоднего опроса 38,7% респондентов заявили, что жертвовали на поддержку Украины или беженцев, а наибольшая активность была в первые два года войны - в 2023 году такой ответ дали 41,9%, а в 2022 году - 39,2% участников опроса.

Доля респондентов, которые за последний год никак не поддерживали Украину или беженцев, в этом году составила 38% по сравнению с 32,5% в прошлом году.

Согласно данным опроса, в течение последнего года пожертвования делали 43,9% респондентов-латышей и 20% респондентов других национальностей.

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По сравнению с предыдущими опросами доля жертвователей других национальностей с начала войны остается относительно стабильной - около 20%, тогда как доля латышей за последний год снизилась на 8,5 процентного пункта и впервые с начала войны опустилась ниже 50%.

Проведенные за последние четыре года опросы также показывают, что активнее всего Украину и ее народ поддерживают молодые люди - в этом году на эти цели жертвовали 48,4% респондентов в возрасте 18-24 лет и 42,8% в возрасте 25-34 лет. В других возрастных группах доля жертвователей составляет от 25% до 37%.

Также активно в поддержку Украины жертвуют люди с высшим образованием - 37,3%.

Среди регионов больше всего в поддержку Украины жертвуют жители Видземе - 41,5% респондентов. Далее следуют Земгале - 37,1% и Рижский регион - 36,5%.

Среди тех, кто за последний год никак не поддерживал Украину и беженцев, 28,9% латышей и 49,7% представителей других национальностей. Также среди них больше людей старше 45 лет. Более 40% респондентов в Курземе и Латгале также не жертвовали в поддержку Украины.

Опрос проводился в марте 2025 года, в нем приняли участие более 1000 постоянных жителей Латвии.