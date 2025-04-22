Рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня

По данным опроса, проведенного исследовательской компанией Ipsos по заказу Reuters с 16 по 21 апреля, 42% респондентов положительно оценивают деятельность Трампа на посту президента. В предыдущем опросе, проведенном тремя неделями ранее, 43% респондентов положительно оценили деятельность Трампа, а сразу после инаугурации 20 января так сделали 47%.

Однако, как отмечает Reuters, рейтинг Трампа по-прежнему выше, чем у его предшественника Джо Байдена в 2023 и 2024 годах. Самый низкий рейтинг Байдена был зафиксирован в октябре 2024 года, когда он упал до 35%.

Около 75% американцев считают, что Трампу не следует баллотироваться на третий срок. Большинство республиканцев (53%) также считают, что Трампу не стоит этого делать.

Большинство респондентов (83%) выразили убеждение, что президент должен выполнять решения федеральных судов, даже если он этого не хочет.

В свою очередь, 57% респондентов, включая треть республиканцев, не согласны с утверждением, что президент имеет право сократить финансирование университетов, если, по его мнению, они управляются неэффективно. 66% респондентов также считают, что президент не должен контролировать ведущие учреждения культуры, такие как государственные музеи и театры.

По многим вопросам - от инфляции и иммиграции до налогов и верховенства закона - число американцев, не одобряющих действия Трампа, превышает число тех, кто его поддерживает. Например, по вопросу иммиграции, где действующий глава Белого дома получил наибольшую поддержку, лишь 45% респондентов одобряют его действия, а 46% не одобряют.

Около 59% американцев, включая треть республиканцев, считают, что действия Трампа приводят к потере доверия к США в мире.