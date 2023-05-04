Война России против Украины: бойцы ВСУ прибегают к древним технологиям, чтобы сбить с толку российские войска

На ранних стадиях конфликта Украина успешнее использовала дроны, однако, по словам Алексея, сейчас в небе полно разных беспилотников. Часто российская сторона использует те же самые модели, но у россиян таких аппаратов больше. Впрочем, Алексей считает, что противник меньше заботится о своих дронах.

Его подразделение тоже уже потеряло пять маленьких китайских дронов, а бригада в целом может терять по три-четыре таких аппарата в день.

Алексей говорит, что у противника имеются станции электронной борьбы и специальное оружие против дронов, которые создают помехи и прерывают связь с беспилотниками. Но в умелых руках маленький коммерческий дрон типа Mavic может продержаться две-три недели.

Они делают все возможное, чтобы не быть обнаруженными противником: используют систему шифровки и меняют геолокацию дрона. Беспилотник, которым пользуется Алексей для разведки российских позиций, использует австралийский VPN, то есть в компьютере это выглядит так, словно он летает над Австралией.

Но такая маскировка срабатывает не всегда.

Украинские военные, в свою очередь, борются с российскими беспилотниками более примитивными методами, чему мы стали свидетелями на другом участке фронта.

Мне показывают летящий на большой высоте беспилотник. Это "Орлан", довольно крупный дрон российского производства, который способен вести разведку или перехватывать сообщения. На этот раз он ведет разведку ближайших украинских оборонительных сооружений для корректировки артиллерийского огня.