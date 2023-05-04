В Украине арестован мэр Одессы Геннадий Труханов

Дело рассматривается уже два года и стало одним из самых громких коррупционных дел в стране.

Прокуратура уточняет, что мэра взяли под стражу, так как он не внес залог в размере более 30 миллионов гривен (около 812 тысяч долларов). Теперь суд избрал Труханову меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 дней с правом внесения залога в размере 13 миллионов гривен (около 350 тысяч долларов), пишет "Медуза".