В Украине арестован мэр Одессы Геннадий Труханов

Мэр Одессы Геннадий Труханов арестован в рамках расследования дела о коррупции в Украине, сообщила в четверг, 4 мая, пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП).
"Дело Одесского завода "Краян" - городской голова Одессы взят под стражу", - сообщила прокуратура в Telegram.
Следствие считает, что Труханов и еще один подозреваемый ввели в заблуждение депутатов Одесского горсовета о порядке приобретения помещений завода "Краян".
Фигуранты дела растратили средства городского бюджета. По версии следствия, действия Труханова привели к убыткам в 92,6 млн гривен (22,8 млн евро).
Дело рассматривается уже два года и стало одним из самых громких коррупционных дел в стране.
Прокуратура уточняет, что мэра взяли под стражу, так как он не внес залог в размере более 30 миллионов гривен (около 812 тысяч долларов). Теперь суд избрал Труханову меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 дней с правом внесения залога в размере 13 миллионов гривен (около 350 тысяч долларов), пишет "Медуза".
Труханов был избран мэром вскоре после революции на Майдане. Когда-то он представлял "Партию регионов" бывшего президента Украины Виктора Януковича.
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