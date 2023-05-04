Почему Шредер проиграл суд и лишился пожизненного офиса

Бывший канцлер Германии судится с государством ФРГ о "порядке пользования имуществом" и требует "защиты от выселения". Примерно так можно описать суть иска, который 4 мая рассматривал административный суд Берлина. Ему предстояло решить, поступил ли бундестаг противозаконно, когда в мае 2022 года лишил Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) пожизненного столичного офиса с соответствующим персоналом.

Оглашенное в тот же день решение суда означает не только поражение экс-канцлера, но и, по всей видимости, начало новой политической культуры в ФРГ, поскольку после такого прецедента на автоматические пожизненные привилегии не смогут претендовать даже лидеры страны. К тому же теперь, скорее всего, придется вносить дополнения в законодательство Германии.

Спор о шести кабинетах на Унтер-ден-Линден

Спор шел о шести помещениях в самом центре Берлина по адресу Унтер-ден-Линден 50 в принадлежащем германскому парламенту офисном здании Otto-Wels-Haus. Герхард Шрёдер получил их в свое распоряжение в 2005 году после того, как, проиграв выборы, уступил кресло главы правительства Ангеле Меркель (Angela Merkel).