21 апреля 2023 года были обновлены спутниковые снимки Google с видом на Мариуполь. Предыдущие изображения были сделаны в июне 2021 года, до полномасштабного вторжения России в Украину. Новые фото дают представление о разрушениях, которые российские войска нанесли украинскому городу, сообщает "Медуза".

Новые спутниковые снимки сделаны в разное время после начала войны, поэтому в одних частях города видны пожары, а в других уже видно, как российские оккупационные власти строят новые здания после того, как были разрушены старые.

Центр Мариуполя

Фото: Ekrānuzņēmums

Фото: Ekrānuzņēmums

Драматический театр Мариуполя

Фото: Ekrānuzņēmums

Фото: Ekrānuzņēmums

Драматический театр в Мариуполе был разрушен после бомбардировки российских войск 16 марта 2022 года. Как видно на втором фото, рядом с зданием написано слово "дети", что указывает на то, что в этом здании укрылись мирные жители.

По данным Associated Press, в результате бомбардировки здания погибли около 600 мирных жителей.

Российские оккупационные власти снесли театр в декабре 2022 года.

Воронки от артиллерийского огня на востоке Мариуполя

Фото: Ekrānuzņēmums

Фото: Ekrānuzņēmums

На новом спутниковом снимке видна воронка, образовавшаяся, возможно, от мощной авиабомбы. Диаметр воронки составляет около 70 метров. Рядом также можно увидеть множество воронок от артиллерийских орудий.

Раньше там был магазин. Позже - огромные очереди за гуманитарной помощью

Фото: Ekrānuzņēmums

Фото: Ekrānuzņēmums

На снимке, сделанном перед вторжением российских войск в Мариуполь, виден продуктовый магазин на западной окраине города. Захватив город, российские войска открыли там пункт помощи. На последнем снимке видны огромные очереди горожан, прибывающих в центр за гуманитарной помощью.

Контрольно-пропускной пост на пути к металлургическому комбинату "Азовсталь"

Фото: Ekrānuzņēmums

Фото: Ekrānuzņēmums

На этих снимках виден контрольно-пропускной пост на мосту, под которым проходит железная дорога к заводу "Азовсталь". Железная дорога больше не работает. Раньше на фабрику ежегодно поставлялись миллионы тонн сырья.

Территория металлургического завода "Азовсталь"

Фото: Ekrānuzņēmums

Фото: Ekrānuzņēmums

Снимки показывают масштабы повреждений завода “Азовсталь”. Промышленный комплекс, который был последним оплотом защитников Мариуполя, сильно пострадал от артиллерийских и авиаударов. “Азовсталь” стала символом украинского сопротивления российской армии.