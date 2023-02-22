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Не только Буча. 12 городов, 12 месяцев хаоса и смерти

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Не только Буча. 12 городов, 12 месяцев хаоса и смерти
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Украинский дизайнер Маргарита Чала с украинским флагом на фоне инсталляции с детской обувью, символизирующей военные преступления, совершенные против мирных жителей Украины. Прага, Чехия
Украинский дизайнер Маргарита Чала с украинским флагом на фоне инсталляции с детской обувью, символизирующей военные преступления, совершенные против мирных жителей Украины. Прага, Чехия Фото: SCANPIX

"Мир изучает географию Украины по преступлениям российской армии", - не раз говорили как в раздираемой войной стране, так и по всему миру. Оборона Киева, зверства в Буче, блокада Мариуполя, освобождение Херсона - за последний год малоизвестные ранее топонимы попали в заголовки всех новостных агентств планеты. 

К годовщине российского вторжения RUS TVNET вспоминает города Украины, где разворачивались самые драматичные события первого года войны. 12 городов, 12 месяцев хаоса и смерти.

Февраль: Чернобыль и остров Змеиный

В самом начале войны мир снова заговорил про Чернобыль - российская армия, продвигаясь по направлению к Киеву, с территории Беларуси вошла в зону отчуждения Чернобыльской АЭС и за сутки без боев захватила станцию, а также города Припять и Чернобыль. На станции были заблокированы несколько сотен сотрудников и плененных украинских нацгвардейцев.

Российские военные на фоне Чернобыльской АЭС
Российские военные на фоне Чернобыльской АЭС Фото: SCANPIX

Сообщалось, что российские военные нарушили штатную работу специалистов станции, уничтожили транспортную инфраструктуру и разграбили ряд предприятий атомной промышленности, похитив в том числе радиоактивные изотопы.

За время оккупации станции из-за передвижения тяжелой техники в зоне отчуждения повысился радиационный фон, однако сама станция и укрытие над 4-м энергоблоком (на котором и произошла печально известная авария в 1986 году) не получили повреждений. По многочисленным свидетельствам, российские военные игнорировали технику безопасности, а многие получили в зоне отчуждения высокую дозыу облучения.

Россия удерживала контроль над ЧАЭС до 31 марта, когда из-за неудач на киевском направлении перебросила войска на Донбасс.

Также в феврале произошел захват Россией украинского острова Змеиный, в результате чего родился ставший культовым лозунг "Русский военный корабль, иди н****!".

Март: Киев

В первые часы после вторжения российская армия начала обстреливать украинскую столицу, а мир облетели фотографии с киевлянами, прячущимися от бомбежек в метро. Часть населения постаралась покинуть город, а оставшиеся мужчины стали записываться в ряды территориальной обороны.

Киевляне прячутся в метро от российских обстрелов
Киевляне прячутся в метро от российских обстрелов Фото: SCANPIX

Март стал кульминацией попыток российской армии занять украинскую столицу. К 11 марта, несмотря на потери в живой силе и технике, российские войска продолжали осаду и бомбардировку города и, по данным Пентагона, стояли в 15 км от центра Киева. Однако наступление увязло и из-за логистических сложностей и закончилось отходом от столицы Украины, а впоследствии - со всего севера страны.

Апрель: Буча

Война пришла в небольшой город в Киевской области уже на второй день вторжения, а с 5 по 31 марта Буча переживала оккупацию. Однако звучное название города облетело мировые СМИ уже с приходом апреля - после отступления российской армии, когда в городе обнаружились множественные свидетельства убийств гражданского населения.

Украинский город Буча. 4 апреля 2022 года после отхода армии РФ
Украинский город Буча. 4 апреля 2022 года после отхода армии РФ Фото: Carol Guzy

По данным "Би-би-си", за месяц оккупации в Бучанском районе было убито больше тысячи мирных жителей - большинство, по данным полиции Украины, застрелены российскими военными. Местные жители, выжившие и очевидцы, также сообщали о случаях изнасилований.

Резню в Буче осудили политики, активисты и деятели культуры в Украине, России и других странах мира, а независимый отчет исследователей в области геноцида говорит, что задокументированные убийства, как и другие преступления российской армии, носят характер геноцида.

Россия последовательно отвергает обвинения в военных преступлениях и ложно обвиняет украинскую сторону в фабрикации доказательств (фото- и видеоматериалов, журналистских расследований, свидетельств очевидцев).

Май: Мариуполь

Бои за приморский Мариуполь начались уже 25 февраля 2022 года, а 2 марта находившиеся в городе украинские войска оказались в окружении. Последним очагом борьбы в Мариуполе стал промышленный комплекс "Азовсталь", где укрылись около 2000 украинских военных, а также мирные жители. После месяцев ожесточенных боев 16 мая все украинские военные с "Азовстали" сдались в плен, что стало окончанием осады Мариуполя.

Российский солдат на территории "Азовстали"
Российский солдат на территории "Азовстали" Фото: SCANPIX

Сам город в результате военных действий чудовищно пострадал - по оценкам ООН, в Мариуполе повреждено или разрушено до 90% жилых зданий и до 60% частных домов, а также 7 больниц, 23 школы и 28 детских садов. Блокада Мариуполя вызвала гуманитарную катастрофу, оставив тысячи людей без жилья, доступа к электричеству, воде и теплу. Город вынужденно покинули 350 тысяч человек - больше половины от "довоенного" населения в 450 тысяч, а российский авиаудар по драмтеатру Мариуполя в марте - одна из самых смертоносных атак по гражданскому населению за все время конфликта.

К лету ООН подтвердила в Мариуполе гибель 1348 мирных граждан, в том числе 70 детей. Реальное количество погибших мирных жителей исчисляется тысячами. Сейчас из Мариуполя поступают сообщения о процессе "фильтрации" гражданского населения, связанном с запугиванием и унижением. Мариуполь остается одним из крупнейших украинских городов, остающихся под российской оккупацией.

Июнь: Кременчуг

27 июня в результате ракетного удара российской армии был разрушен торговый центр "Амстор" в городе Кременчуг. В результате атаки погибло не менее 21 человека, 56 получили ранения. Многие СМИ, неправительственные организации и юристы назвали удар военным преступлением, а лидеры стран G7, комментируя нападение, сказали: "Неизбирательные нападения на невинных гражданских лиц являются военным преступлением. Президент России и все виновные будут привлечены к ответственности".

Ракетный удар российских войск по торговому центру "Амстор" в украинском городе Кременчуг
Ракетный удар российских войск по торговому центру "Амстор" в украинском городе Кременчуг Фото: SCANPIX

Российские власти и прокремлевские СМИ сначала игнорировали сообщения об ударе, а позднее стали ожидаемо отвергать все обвинения, предлагая множество противоречивых и бездоказательных утверждений, которые после были опровергнуты журналистами.

Также в конце июня под контроль Украины вернулся потерянный в самом начале войны остров Змеиный. 30 июня в результате украинских атак (в том числе гибели крейсера "Москва") российские войска отступили с острова.

Российское Минобороны заявило, что отступление является "жестом доброй воли" - также Кремль назвал отступление из северных регионов Украины, где, по мнению экспертов, российские войска терпели поражение.

Июль: Еленовка

29 июля в лагере для украинских военнопленных на территории бывшей исправительной колонии в поселке Еленовка (находится под контролем ДНР) произошел взрыв. Разрушены оказались здания в промзоне колонии (основные лагерные корпуса при этом не пострадали), по разным данным, погибли от 50 до 63 человек - в основном, военнопленные. Несколько источников указали, что часть военнопленных с "Азовстали" перевели в промзону всего за несколько дней до взрыва, а мир облетели фотографии разрушенного помещения с обгоревшими койками для пленных.

Помещение в лагере для украинских военнопленных в Еленовке, разрушенное взрывом
Помещение в лагере для украинских военнопленных в Еленовке, разрушенное взрывом Фото: SCANPIX

Власти Украины считают, что российские военные намеренно разместили часть узников лагеря в отдельном бараке, а затем взорвали здание, чтобы скрыть факты  внесудебных казней и пыток. Россия и ДНР заявили, что трагедия стала результатом удара украинских систем HIMARS. При этом оружейные эксперты сходятся в мнении, что доказательств тому, что удар по зданию бы нанесен снаружи - нет, а видеозаписи указывают на устройство, подорванное внутри помещения. Международный Красный Крест запрашивал доступ к колонии, начиная с мая 2022, и продолжил делать это и после взрыва. Доступ представителям организации Россия так и не дала.

Август: Одесса

В конце июля в Стамбуле представители Украины и России, не встречаясь друг с другом, подписали соглашение о вывозе зерна, что немного облегчило последствия войны для мира, а именно - продовольственный кризис, что мог вызвать голод в самых незащищенных от этого бедствия регионах мира (до войны Украина посавляла большое количество зерна на Ближнй Восток и в Африку).

Уже 1 августа из порта Одессы вышло первое с 24 февраля судно с продовольствием, направившееся в ливийский порт Триполи с 26 000 тонн кукурузы.

Анализ зерна на борту грузового судна из Украины
Анализ зерна на борту грузового судна из Украины Фото: SCANPIX

Сентябрь: Изюм

6 сентября ВСУ начали контрнаступление в Харьковской области, а уже через пять дней российские войска почти полностью покинули регион. Главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный заявил, что с начала месяца украинские войска отвоевали более 3000 кв. км. своей территории.

Пустые могилы после эксгумации тел из братского кладбища, созданного во время российской оккупации в Изюме, Украина
Пустые могилы после эксгумации тел из братского кладбища, созданного во время российской оккупации в Изюме, Украина Фото: YASUYOSHI CHIBA

Освобожден оказался и город Изюм, полгода проведший под российской оккупацией, после чего там обнаружили массовое захоронение. В полиции Украины заявили, что там находится более 400 могил, в которых помимо тел военных были также обнаружены трупы детей и людей, подвергшихся пыткам. Всего за время оккупации, по данным Украины, в городе погибло больше 1000 местных жителей.

Утром 30 сентября российские войска нанесли удар по окраинам Запорожья. При жтом пострадала гуманитарная колонна, погибло не менее 30 человек.

Октябрь: Крым

Утром 8 октября на Крымском мосту, соединяющем аннексированный полуостров с Россией, произошел взрыв. В течение считанных секунд после взрыва обрушились три пролета шоссейной части моста, а в следовавшем по железнодорожном мосту составе загорелись семь топливных цистерн. Оказались повреждены более 250 м автомобильного полотна. В результате происшествия погибли 5 человек: водитель грузовика, в котором, вероятно, находилось взрывное устройство, а также водитель и три пассажира легковой машины, ехавшей рядом.

Горящий Крымский мост. 8 октября 2022 года
Горящий Крымский мост. 8 октября 2022 года Фото: SCANPIX

По состоянию на февраль 2023 года никто не взял на себя ответственность за организацию взрыва, однако многие эксперты сходятся во мнении, что подрыв стал результатом работы украинских спецслужб.

Ноябрь: Херсон

9 ноября российское командование сообщило об отступлении войск с правого берега Днепра, в том числе из Херсона, который находился под контролем России в течение восьми месяцев, мотивировав это проблемами со снабжением города и заботой о сохранении жизней солдат и гражданского населения. Вывод военнослужащих РФ закончился к 11 ноября. В город вошли украинские войска.

Украинский пожарный на индустриальном объекте после обстрела россиской армии
Украинский пожарный на индустриальном объекте после обстрела россиской армии Фото: SCANPIX

По данным украинской прокуратуры, после освобождения части Херсонской области, были обнаружены тела 432 убитых мирных жителей. По свидетельствам, собранным международными правозащитниками, во время оккупации российские военные пытали и убивали местных жителей. Многих людей задерживали, после чего они пропадали.

Декабрь: Львов и другие города

В декабре Россия (в том числе с помощью иранских дронов-камикадзе Shahed) массово обстреливала критическую гражданскую инфраструктуру во многих городах Украины. От отключений электро- и водоснабжения и разрушений пострадали Львов, Киев (16 октября по городу выпустили 40 ракет, что стало самой большой ракетной атакой с начала войны), Одесса, Херсон, Харьков, Полтава, Кременчуг, Сумы, Кривой Рог, Николаев, Запорожье, Хмельницкий, Краматорск.

Женщина у гроба сына, погибшего на востоке Украины. Львов
Женщина у гроба сына, погибшего на востоке Украины. Львов Фото: SCANPIX

Январь: Макеевка

Новый год для обеих сторон конфликта наступил невесело: ночью на 1 января армия РФ нанесла очередной удар иранскими дронами-камикадзе по городам Украины. На одном из БПЛА была надпись "С Новым Годом!". По данным властей Украины, погибли не менее 3 и были ранены 50 человек.

Обувь военнослужащего российской армии среди обломков в Макеевке Донецкой области
Обувь военнослужащего российской армии среди обломков в Макеевке Донецкой области Фото: SCANPIX

Также около полуночи ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по лагерю российских солдат в Макеевке Донецкой области. Ущерб от этой атаки может стать крупнейшими единомоментными потерями войск РФ с начала войны: российское Минобороны признало погибшими в Макеевке 89 военнослужащих, украинская сторона сообщает о сотнях умерших.

Февраль: Бахмут

Накануне годовщины войны многие сходятся во мнении, что после череды неудач Путину жизненно необходимо представить российской общественности хотя бы что-нибудь под видом победы. Таким "трофеем" может стать Бахмут, завоевать который Россия пытается уже больше полугода.

Украинский военный в танке под Бахмутом, Донецкая область
Украинский военный в танке под Бахмутом, Донецкая область Фото: SCANPIX

Тем временем эксперты говорят, что большого стратегического смысла такая победа для России не несет, и, даже напротив - позволит ВСУ нанести армии РФ еще бóльшие потери в живой силе и военной технике. Впрочем, Россия уже не раз демонстрировала приверженность именно такому подходу.

Война в Украине продолжается уже год. Гибнут люди, исчезают города, страдают миллионы человек, мир переживает кризис, а Европа - крупнейший вооруженный конфликт со временем Второй мировой войны. Из-за агрессии России весь мир изучает карту Украины. И от действий всего мира зависит, станет ли она снова цельной.

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