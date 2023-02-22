Не только Буча. 12 городов, 12 месяцев хаоса и смерти

Резню в Буче осудили политики, активисты и деятели культуры в Украине, России и других странах мира, а независимый отчет исследователей в области геноцида говорит, что задокументированные убийства, как и другие преступления российской армии, носят характер геноцида.

Россия последовательно отвергает обвинения в военных преступлениях и ложно обвиняет украинскую сторону в фабрикации доказательств (фото- и видеоматериалов, журналистских расследований, свидетельств очевидцев).

Май: Мариуполь

Бои за приморский Мариуполь начались уже 25 февраля 2022 года, а 2 марта находившиеся в городе украинские войска оказались в окружении. Последним очагом борьбы в Мариуполе стал промышленный комплекс "Азовсталь", где укрылись около 2000 украинских военных, а также мирные жители. После месяцев ожесточенных боев 16 мая все украинские военные с "Азовстали" сдались в плен, что стало окончанием осады Мариуполя.

Российский солдат на территории "Азовстали" Фото: SCANPIX

Сам город в результате военных действий чудовищно пострадал - по оценкам ООН, в Мариуполе повреждено или разрушено до 90% жилых зданий и до 60% частных домов, а также 7 больниц, 23 школы и 28 детских садов. Блокада Мариуполя вызвала гуманитарную катастрофу, оставив тысячи людей без жилья, доступа к электричеству, воде и теплу. Город вынужденно покинули 350 тысяч человек - больше половины от "довоенного" населения в 450 тысяч, а российский авиаудар по драмтеатру Мариуполя в марте - одна из самых смертоносных атак по гражданскому населению за все время конфликта.