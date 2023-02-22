"Мир изучает географию Украины по преступлениям российской армии", - не раз говорили как в раздираемой войной стране, так и по всему миру. Оборона Киева, зверства в Буче, блокада Мариуполя, освобождение Херсона - за последний год малоизвестные ранее топонимы попали в заголовки всех новостных агентств планеты.
Не только Буча. 12 городов, 12 месяцев хаоса и смерти
К годовщине российского вторжения RUS TVNET вспоминает города Украины, где разворачивались самые драматичные события первого года войны. 12 городов, 12 месяцев хаоса и смерти.
Февраль: Чернобыль и остров Змеиный
В самом начале войны мир снова заговорил про Чернобыль - российская армия, продвигаясь по направлению к Киеву, с территории Беларуси вошла в зону отчуждения Чернобыльской АЭС и за сутки без боев захватила станцию, а также города Припять и Чернобыль. На станции были заблокированы несколько сотен сотрудников и плененных украинских нацгвардейцев.
Сообщалось, что российские военные нарушили штатную работу специалистов станции, уничтожили транспортную инфраструктуру и разграбили ряд предприятий атомной промышленности, похитив в том числе радиоактивные изотопы.
За время оккупации станции из-за передвижения тяжелой техники в зоне отчуждения повысился радиационный фон, однако сама станция и укрытие над 4-м энергоблоком (на котором и произошла печально известная авария в 1986 году) не получили повреждений. По многочисленным свидетельствам, российские военные игнорировали технику безопасности, а многие получили в зоне отчуждения высокую дозыу облучения.
Россия удерживала контроль над ЧАЭС до 31 марта, когда из-за неудач на киевском направлении перебросила войска на Донбасс.
Также в феврале произошел захват Россией украинского острова Змеиный, в результате чего родился ставший культовым лозунг "Русский военный корабль, иди н****!".
Март: Киев
В первые часы после вторжения российская армия начала обстреливать украинскую столицу, а мир облетели фотографии с киевлянами, прячущимися от бомбежек в метро. Часть населения постаралась покинуть город, а оставшиеся мужчины стали записываться в ряды территориальной обороны.
Март стал кульминацией попыток российской армии занять украинскую столицу. К 11 марта, несмотря на потери в живой силе и технике, российские войска продолжали осаду и бомбардировку города и, по данным Пентагона, стояли в 15 км от центра Киева. Однако наступление увязло и из-за логистических сложностей и закончилось отходом от столицы Украины, а впоследствии - со всего севера страны.
Апрель: Буча
Война пришла в небольшой город в Киевской области уже на второй день вторжения, а с 5 по 31 марта Буча переживала оккупацию. Однако звучное название города облетело мировые СМИ уже с приходом апреля - после отступления российской армии, когда в городе обнаружились множественные свидетельства убийств гражданского населения.
По данным "Би-би-си", за месяц оккупации в Бучанском районе было убито больше тысячи мирных жителей - большинство, по данным полиции Украины, застрелены российскими военными. Местные жители, выжившие и очевидцы, также сообщали о случаях изнасилований.
Резню в Буче осудили политики, активисты и деятели культуры в Украине, России и других странах мира, а независимый отчет исследователей в области геноцида говорит, что задокументированные убийства, как и другие преступления российской армии, носят характер геноцида.
Россия последовательно отвергает обвинения в военных преступлениях и ложно обвиняет украинскую сторону в фабрикации доказательств (фото- и видеоматериалов, журналистских расследований, свидетельств очевидцев).
Май: Мариуполь
Бои за приморский Мариуполь начались уже 25 февраля 2022 года, а 2 марта находившиеся в городе украинские войска оказались в окружении. Последним очагом борьбы в Мариуполе стал промышленный комплекс "Азовсталь", где укрылись около 2000 украинских военных, а также мирные жители. После месяцев ожесточенных боев 16 мая все украинские военные с "Азовстали" сдались в плен, что стало окончанием осады Мариуполя.
Сам город в результате военных действий чудовищно пострадал - по оценкам ООН, в Мариуполе повреждено или разрушено до 90% жилых зданий и до 60% частных домов, а также 7 больниц, 23 школы и 28 детских садов. Блокада Мариуполя вызвала гуманитарную катастрофу, оставив тысячи людей без жилья, доступа к электричеству, воде и теплу. Город вынужденно покинули 350 тысяч человек - больше половины от "довоенного" населения в 450 тысяч, а российский авиаудар по драмтеатру Мариуполя в марте - одна из самых смертоносных атак по гражданскому населению за все время конфликта.
К лету ООН подтвердила в Мариуполе гибель 1348 мирных граждан, в том числе 70 детей. Реальное количество погибших мирных жителей исчисляется тысячами. Сейчас из Мариуполя поступают сообщения о процессе "фильтрации" гражданского населения, связанном с запугиванием и унижением. Мариуполь остается одним из крупнейших украинских городов, остающихся под российской оккупацией.
Июнь: Кременчуг
27 июня в результате ракетного удара российской армии был разрушен торговый центр "Амстор" в городе Кременчуг. В результате атаки погибло не менее 21 человека, 56 получили ранения. Многие СМИ, неправительственные организации и юристы назвали удар военным преступлением, а лидеры стран G7, комментируя нападение, сказали: "Неизбирательные нападения на невинных гражданских лиц являются военным преступлением. Президент России и все виновные будут привлечены к ответственности".
Российские власти и прокремлевские СМИ сначала игнорировали сообщения об ударе, а позднее стали ожидаемо отвергать все обвинения, предлагая множество противоречивых и бездоказательных утверждений, которые после были опровергнуты журналистами.
Также в конце июня под контроль Украины вернулся потерянный в самом начале войны остров Змеиный. 30 июня в результате украинских атак (в том числе гибели крейсера "Москва") российские войска отступили с острова.
Российское Минобороны заявило, что отступление является "жестом доброй воли" - также Кремль назвал отступление из северных регионов Украины, где, по мнению экспертов, российские войска терпели поражение.
Июль: Еленовка
29 июля в лагере для украинских военнопленных на территории бывшей исправительной колонии в поселке Еленовка (находится под контролем ДНР) произошел взрыв. Разрушены оказались здания в промзоне колонии (основные лагерные корпуса при этом не пострадали), по разным данным, погибли от 50 до 63 человек - в основном, военнопленные. Несколько источников указали, что часть военнопленных с "Азовстали" перевели в промзону всего за несколько дней до взрыва, а мир облетели фотографии разрушенного помещения с обгоревшими койками для пленных.
Власти Украины считают, что российские военные намеренно разместили часть узников лагеря в отдельном бараке, а затем взорвали здание, чтобы скрыть факты внесудебных казней и пыток. Россия и ДНР заявили, что трагедия стала результатом удара украинских систем HIMARS. При этом оружейные эксперты сходятся в мнении, что доказательств тому, что удар по зданию бы нанесен снаружи - нет, а видеозаписи указывают на устройство, подорванное внутри помещения. Международный Красный Крест запрашивал доступ к колонии, начиная с мая 2022, и продолжил делать это и после взрыва. Доступ представителям организации Россия так и не дала.
Август: Одесса
В конце июля в Стамбуле представители Украины и России, не встречаясь друг с другом, подписали соглашение о вывозе зерна, что немного облегчило последствия войны для мира, а именно - продовольственный кризис, что мог вызвать голод в самых незащищенных от этого бедствия регионах мира (до войны Украина посавляла большое количество зерна на Ближнй Восток и в Африку).
Уже 1 августа из порта Одессы вышло первое с 24 февраля судно с продовольствием, направившееся в ливийский порт Триполи с 26 000 тонн кукурузы.
Сентябрь: Изюм
6 сентября ВСУ начали контрнаступление в Харьковской области, а уже через пять дней российские войска почти полностью покинули регион. Главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный заявил, что с начала месяца украинские войска отвоевали более 3000 кв. км. своей территории.
Освобожден оказался и город Изюм, полгода проведший под российской оккупацией, после чего там обнаружили массовое захоронение. В полиции Украины заявили, что там находится более 400 могил, в которых помимо тел военных были также обнаружены трупы детей и людей, подвергшихся пыткам. Всего за время оккупации, по данным Украины, в городе погибло больше 1000 местных жителей.
Утром 30 сентября российские войска нанесли удар по окраинам Запорожья. При жтом пострадала гуманитарная колонна, погибло не менее 30 человек.
Октябрь: Крым
Утром 8 октября на Крымском мосту, соединяющем аннексированный полуостров с Россией, произошел взрыв. В течение считанных секунд после взрыва обрушились три пролета шоссейной части моста, а в следовавшем по железнодорожном мосту составе загорелись семь топливных цистерн. Оказались повреждены более 250 м автомобильного полотна. В результате происшествия погибли 5 человек: водитель грузовика, в котором, вероятно, находилось взрывное устройство, а также водитель и три пассажира легковой машины, ехавшей рядом.
По состоянию на февраль 2023 года никто не взял на себя ответственность за организацию взрыва, однако многие эксперты сходятся во мнении, что подрыв стал результатом работы украинских спецслужб.
Ноябрь: Херсон
9 ноября российское командование сообщило об отступлении войск с правого берега Днепра, в том числе из Херсона, который находился под контролем России в течение восьми месяцев, мотивировав это проблемами со снабжением города и заботой о сохранении жизней солдат и гражданского населения. Вывод военнослужащих РФ закончился к 11 ноября. В город вошли украинские войска.
По данным украинской прокуратуры, после освобождения части Херсонской области, были обнаружены тела 432 убитых мирных жителей. По свидетельствам, собранным международными правозащитниками, во время оккупации российские военные пытали и убивали местных жителей. Многих людей задерживали, после чего они пропадали.
Декабрь: Львов и другие города
В декабре Россия (в том числе с помощью иранских дронов-камикадзе Shahed) массово обстреливала критическую гражданскую инфраструктуру во многих городах Украины. От отключений электро- и водоснабжения и разрушений пострадали Львов, Киев (16 октября по городу выпустили 40 ракет, что стало самой большой ракетной атакой с начала войны), Одесса, Херсон, Харьков, Полтава, Кременчуг, Сумы, Кривой Рог, Николаев, Запорожье, Хмельницкий, Краматорск.
Январь: Макеевка
Новый год для обеих сторон конфликта наступил невесело: ночью на 1 января армия РФ нанесла очередной удар иранскими дронами-камикадзе по городам Украины. На одном из БПЛА была надпись "С Новым Годом!". По данным властей Украины, погибли не менее 3 и были ранены 50 человек.
Также около полуночи ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по лагерю российских солдат в Макеевке Донецкой области. Ущерб от этой атаки может стать крупнейшими единомоментными потерями войск РФ с начала войны: российское Минобороны признало погибшими в Макеевке 89 военнослужащих, украинская сторона сообщает о сотнях умерших.
Февраль: Бахмут
Накануне годовщины войны многие сходятся во мнении, что после череды неудач Путину жизненно необходимо представить российской общественности хотя бы что-нибудь под видом победы. Таким "трофеем" может стать Бахмут, завоевать который Россия пытается уже больше полугода.
Тем временем эксперты говорят, что большого стратегического смысла такая победа для России не несет, и, даже напротив - позволит ВСУ нанести армии РФ еще бóльшие потери в живой силе и военной технике. Впрочем, Россия уже не раз демонстрировала приверженность именно такому подходу.
Война в Украине продолжается уже год. Гибнут люди, исчезают города, страдают миллионы человек, мир переживает кризис, а Европа - крупнейший вооруженный конфликт со временем Второй мировой войны. Из-за агрессии России весь мир изучает карту Украины. И от действий всего мира зависит, станет ли она снова цельной.
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