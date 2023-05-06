Грядущей ночью еще ожидаются рекордные холода

В некоторых местах будет побит рекорд холода 7 мая. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая низкая температура воздуха, зарегистрированная на территории страны в этот день, составляет -5,4 градуса в 1947 году в Мерсрагсе.

Днем 7 мая температура воздуха повысится до +9..+14 градусов. Будет дуть слабый ветер, на побережье ожидается морской бриз.

В ближайшие сутки сохранится сухая погода, ожидается небольшая облачность.

В Риге в воскресенье будет светить солнце и дуть слабый ветер. Минимальная температура воздуха в конце ночи составит +1 градус, в пригородах до -4 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +13 градусов, а на севере города - до +10 градусов.