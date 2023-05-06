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В пруду под Литене обнаружен погибший человек

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Автомобиль полиции. Иллюстративное фото
Автомобиль полиции. Иллюстративное фото Фото: LETA

За предыдущие сутки в пруду Литенской волости был обнаружен труп человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Спасатели достали тело погибшего из пруда и передали его сотрудникам Государственной полиции.

За последние сутки в VUGD поступило всего 64 звонка. Из них 39 вызовов были на тушение пожаров, в том числе 5 - на тушение лесных пожаров.

VUGD участвовал в 18 спасательных операциях, а шесть вызовов оказались ложными.

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