В пруду под Литене обнаружен погибший человек

Спасатели достали тело погибшего из пруда и передали его сотрудникам Государственной полиции.

За последние сутки в VUGD поступило всего 64 звонка. Из них 39 вызовов были на тушение пожаров, в том числе 5 - на тушение лесных пожаров.

VUGD участвовал в 18 спасательных операциях, а шесть вызовов оказались ложными.