В пруду под Литене обнаружен погибший человек

За предыдущие сутки в пруду Литенской волости был обнаружен труп человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Спасатели достали тело погибшего из пруда и передали его сотрудникам Государственной полиции.
За последние сутки в VUGD поступило всего 64 звонка. Из них 39 вызовов были на тушение пожаров, в том числе 5 - на тушение лесных пожаров.
VUGD участвовал в 18 спасательных операциях, а шесть вызовов оказались ложными.
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