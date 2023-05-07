Суд Берлина разрешил украинские флаги 8 и 9 мая

Адвокат Vitsche Патрик Хайнеманн (Patrick Heinemann) в комментарии rbb отметил, что административный суд Берлина подтвердил правовую позицию украинской организации. "Тот, кто пользуется своим основным правом публично заявить о поддержке украинского народа и его исторических жертв в разгроме национал-социализма, не представляет угрозы общественной безопасности", - сказал он.

Полиция Берлина сообщила в Twitter, что не собирается обжаловать решение суда.

Unsere Versammlungsbehörde hatte zum Schutz vor Konflikten und Auseinandersetzungen bei Versammlungen & Veranstaltungen am 8. und 9. Mai u.a. das Zeigen von ukrainischen Flaggen an Sowjetischen Ehrenmalen (Treptow, Tiergarten, Schönholzer Heide) per Allgemeinverfügung untersagt. https://t.co/Qa8mQLYkY9 — Polizei Berlin (@polizeiberlin) May 5, 2023

Власти Берлина намерены пресекать провокации

Власти Берлина ранее объявили о намерении предотвратить возможные провокации в 78-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе, отмечаемую в западных странах 8 мая, и в празднуемый 9 мая в России День Победы. Под охраной, в частности, будут находиться советские воинские мемориалы в столице Германии, сообщила берлинская полиция.

В то же время любые действия, воспринимаемые как одобрение войны России против Украины, будут пресекаться. Продолжающаяся более года война не должна выходить за пределы демократического дискурса и выливаться в конфликты или столкновения, подчеркнули в полиции.