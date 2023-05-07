"Энергоатом": Пять блоков ЗАЭС - в режиме холодной остановки

Пять энергоблоков Запорожской АЭС (ЗАЭС) находятся в режиме холодной остановки, 5-й энергоблок - в режиме горячей остановки. Об этом сообщили в субботу, 6 мая, в Telegram "Энергоатома".

По его данным, изменений в работе станции нет, она не производит электроэнергию, но подключена к украинской энергосистеме для обеспечения собственных нужд.

"Заявления пророссийских пропагандистских информационных ресурсов о полной остановке работы Запорожской атомной электростанции не соответствуют действительности", - говорят в "Энергоатоме".

Эвакуация в Энергодаре

Бывший заместитель главного инженера ЗАЭС Юрий Черничук, который был назначен захватившими станцию ВС РФ ее директором, написал в Telegram, что "все блоки остановлены". По его утверждению, оснований для беспокойства нет.

Часть жителей 18 населенных пунктов на оккупированной РФ части Запорожской области временно вывезут вглубь региона, отмечал ранее "временно исполняющий обязанности губернатора" области Евгений Балицкий. По его словам, эвакуация коснется и Энергодара, где расположена Запорожская атомная электростанция.