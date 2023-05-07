Видео ⟩ Трагическая авария в Салацгриве: погиб водитель микроавтобуса

Авария произошла в 17.10 в Салацгриве Лимбажского края. Микроавтобус Renault столкнулся с грузовиком Volvo с прицепом.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Renault скончался на месте происшествия от полученных травм. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

За минувшие сутки Госполиция зарегистрировала 83 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 14 человек, один погиб.

Составлено 483 административных протокола за нарушения правил дорожного движения.