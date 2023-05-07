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Видео ⟩ Трагическая авария в Салацгриве: погиб водитель микроавтобуса

rus.tvnet.lv
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Фото: saravuth/shutterstock

В субботу, 6 мая, в Салацгриве в результате столкновения двух автомобилей погиб водитель микроавтобуса, сообщила агентству LETA представитель Государственной полиции Элина Приедите.

Авария произошла в 17.10 в Салацгриве Лимбажского края. Микроавтобус Renault столкнулся с грузовиком Volvo с прицепом.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Renault скончался на месте происшествия от полученных травм. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

За минувшие сутки Госполиция зарегистрировала 83 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 14 человек, один погиб.

Составлено 483 административных протокола за нарушения правил дорожного движения.

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