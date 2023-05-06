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На Таллиннском шоссе столкнулись два грузовика. Движение восстановлено

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На Таллиннском шоссе столкнулись два грузовика. Движение заблокировано в обоих направлениях
На Таллиннском шоссе столкнулись два грузовика. Движение заблокировано в обоих направлениях Фото: Latvijas Valsts ceļi/"Twitter"

На 85-м километре Таллиннского шоссе (А1) перед Салацгривой вечером в субботу, 6 мая, произошло столкновение двух грузовиков. На месте аварии движение некоторое время было закрыто по обеим полосам, некоторое - было ограничено одной, сообщает Государственная полиция.

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