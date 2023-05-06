На Таллиннском шоссе столкнулись два грузовика. Движение восстановлено

На 85-м километре Таллиннского шоссе (А1) перед Салацгривой вечером в субботу, 6 мая, произошло столкновение двух грузовиков. На месте аварии движение некоторое время было закрыто по обеим полосам, некоторое - было ограничено одной, сообщает Государственная полиция.
⚠️🚓Uz Tallinas šosejas pirms Salacgrīvas (A1, 85. km) notikusi divu kravas auto sadursme, informē @Valsts_policija. Negadījuma vietā satiksme ierobežota pa vienu joslu. Brauciet uzmanīgi! pic.twitter.com/aCW7ii0h0d— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) May 6, 2023
Некоторое время на месте аварии движение было полностью заблокировано на время, пока разбившиеся машины не вытащат из кювета. Объезд можно было совершить по местным дорогам Акменькални - Лаувас - Кирбижи - Лани.
Ближе к полуночи Latvijas Valsts ceļi в своем аккаунте в Twitter оповестили, что движение на месте аварии было полностью восстановлено.
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