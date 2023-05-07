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Украина: ожидания от контрнаступления завышены

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Министр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников Фото: MICHAEL PROBST/AP

Ожидания от контрнаступления, к которому готовятся ВСУ, завышены в мире, заявил министр обороны Украины Алексей Резников а интервью влиятельной американской газете Washington Post. Об этом пишет Русская служба BBC.

Резников предупредил, что многих людей может постичь разочарование.

"Большинство людей ждут чего-то грандиозного", - сказал Резников.

"Я не могу сказать вам, каков будет масштаб этого успеха: 10 километров, 30 километров, 100 километров, 200 километров?"- уточнил министр обороны Украины.

Резников сказал, что часть подразделений ВСУ все еще проходит обучение в странах НАТО, поэтому не все готово к проведению наступательных операций.

Washington Post пишет, что наступление требуют подавляющего преимущества, а поскольку российские войска успели закрепиться на позициях, то трудно оценить, как далеко продвинется Украина.

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