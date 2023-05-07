Погиб герой мема "Ломай меня полностью"

По информации Telegram-канала, авария произошла рано утром в субботу, 6 мая, на въезде в город. Эседуллаев за рулем Volkswagen Polo не справился с управлением и вылетел в кювет, где врезался в столб и газовые трубы, сообщают российские СМИ. Водитель погиб мгновенно, также в результате аварии без газа остались около 13 домов.

Знаменитое видео с Эседуллаевым появилось в 2010 году, после чего приобрело широкую онлайн-популярность. Как выяснилось в передаче "Пусть говорят", в тот день герой ролика был в сильном алкогольном опьянении, из-за чего его соседи вызвали милицию.

Правоохранители задержали Эседуллаева и посадили в свой автомобиль. Заснятый при этом диалог задержанного с милиционером и был выложен в сеть.

Эседуллаеву было 56 лет.