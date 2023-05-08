Центр "Досье": Россия организовала в ЕС акции от лица "украинцев"

Российские власти организовали кампании дезинформации в странах Евросоюза, чтобы поссорить партнеров по НАТО - в частности, Францию и Турцию, - а также вызвать в этих странах неприязнь к украинцам. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщают центр "Досье", финансируемый оппозиционером Михаилом Ходорковским, и несколько европейских изданий, включая Süddeutsche Zeitung (Германия), Le Monde (Франция) и другие. Кампании дезинформации были описаны в документах российских силовых органов, с которыми ознакомился центр "Досье".

Антитурецкие лозунги и сожженные флаги

В частности, в этих документах содержится информация об акции в Париже, организованной лицами, изображавшими украинцев. Неизвестные со скрытыми лицами на фоне украинских флагов поднимают руку в нацистском приветствии, рядом с ними плакат на английском языке с обращением к президенту Турции: "Эрдоган, землетрясение - это месть за российских туристов. Аланья будет следующей!" На других снимках присутствует сожженный людьми в масках турецкий флаг и лозунги "Stop Erdogan", "Alanya Next" и "Stop Islam".