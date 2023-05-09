Пиццерия из Латвии вошла в топ-50 лучших в Европе

Собрав 1000 анонимных оценок "инспекторов", топ лучших пиццерий Европы возглавило заведение Sartoria Panatieri в Барселоне (Испания). На втором месте ресторан Baest из Копенгагена (Дания), а на третьем - 50 Kalò из Лондона (Великобритания).

В свою очередь, пиццерия из Латвии PEPPO’s Pizzeria Contemporanea расположилась на 48 строчке рейтинга. Пиццерия находится в самом сердце Риги - Старом городе, на улице Миесниеку. Слоган пиццерии - "Пицца, вино и любовь".

Наших соседей - литовцев - в списке нет, а эстонская пиццерия Kaja Pizza Köök закрывает топ, расположившись на 50 месте.

В прошлом году та же самая пиццерия заняла 46 место, а другая пиццерия из Латвии была на 50 месте.