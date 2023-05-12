Абсурд: туалет в Старой Риге загораживал памятник. Вот чем это закончилось

RUS TVNET связался с координатором пункта Московского форштадта Центра жителей районов РД Марией Красовской и выяснил, что Александр - не единственный житель, который жаловался на общественный туалет в Старом городе. На него в РД поступали жалобы и от Общества ливов LĪVÕD ĪT, сообщила Красовска.

На то, что туалет исчез с площади Ливов, повлияли не только жалобы жителей, но и тот факт, что 20 марта закончился договор с РД на аренду общественного туалета в конкретном месте.

"Здесь сработали два фактора - были обращения от жителей и конец договора на аренду. Поэтому сейчас его убрали", - пояснила RUS TVNET Красовска.

О Центре жителей районов

Сам Центр жителей районов РД работает уже не первый год, с 1 мая 2021 года, если быть точными.

Он был создан путем реорганизации Центра приема посетителей Рижской думы, чтобы укрепить сотрудничество с жителями районов и неправительственными организациями.

Сейчас в Риге работает семь пунктов Центра жителей районов. Подробнее о работе центров можно прочитать здесь.

Вместе с Центрами жителей районов свою работу начали координаторы этих центров. Они обеспечивают прямую связь между жителями и муниципалитетом. Жители могут реализовывать свои инициативы в прямом сотрудничестве с координатором, не посещая другие муниципальные учреждения. Каждый координатор отвечает за несколько районов.