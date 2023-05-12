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Абсурд: туалет в Старой Риге загораживал памятник. Вот чем это закончилось

Елена Фещенко (Савейко) rus.tvnet.lv
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Общественный туалет в Старой Риге, загораживающий памятник "Голова лива"
Общественный туалет в Старой Риге, загораживающий памятник "Голова лива" Фото: коллаж RUS TVNET

Прогуливаясь от улицы Калькю в сторону Большой гильдии в Старой Риге, можно выйти к площади Ливов. Именно здесь расположен памятник "Голова лива". Правда, его не сразу можно заметить. Прямо перед достопримечательностью установили общественный туалет. Запах от него исходит отвратительный, и выглядит он неопрятно, к тому же рядом с ним нередко справляют нужду бездомные, так как туалет не всегда в рабочем состоянии.

Так было до недавнего времени. Сейчас его убрали, и в этом есть заслуга и самих рижан. RUS TVNET рассказывает историю одной победы местных жителей, а заодно и то, как именно можно добиться изменений от Рижской думы, если вам что-то не нравится в вашем микрорайоне. 

"Стыдно перед туристами"

Историю про общественный туалет в неподобающем месте в Старом городе RUS TVNET рассказал латвийский гид Александр Егоров. Он проводит экскурсии по Риге и регулярно проходит мимо упомянутого места. Такое "свинство" в центре нашей столицы его очень беспокоило и он решил это исправить.

В передаче "Кто вам платит?" Александр рассказал, куда именно он обращался. "Я лично приложил руку к тому, что на площади Ливов пропал общественный туалет", - поделился он.

Видео: Гид Александр Егоров в передаче "Кто вам платит?"

Площадь Ливов (латыш. Līvu laukums) расположена в востребованной туристами Старой Риге между улицами Зиргу, Мейстару и Калькю.

Александр отметил, что туалет находился в неудачном месте и закрывал одну из достопримечательностей Старого города. Гид обратился в Рижскую думу (РД).

Он опубликовал пост в Facebook-группе одного из пунктов Центра районов жителей (Apkaimes biedrība), который создала РД для лучшей коммуникации с жителями. 

Пост Александра с просьбой убрать общественный туалет с площади Ливов был опубликован в июле 2022 года. 

"Этот ужасный туалет портит искусственную планировку площади и закрывает вид на скульптуру "Голова лива". Экскременты вчера были везде, видимо из-за закрытого туалета. Мне было стыдно перед гостями, а запах там есть всегда", - написал он. 

"Голова лива" - это памятник на площади Ливов, который был создан в 2003 году скульптором Гиртсом Бурвисом. 

На этот пост среагировала координатор Центра районов жителей РД Мария Красовска, прокомментировав, что сообщит о проблеме в соответствующий департамент.

Пост Александра Егорова
Пост Александра Егорова Фото: Скриншот с Facebook

"Я не просто плохой человек, который захотел убрать туалет. Он стоял прямо перед этой "головой". Это просто было даже неэтично по отношению к ливам", - уточнил гид ведущим передачи "Кто вам платит?".

Памятник "Голова лива". Фото сделано в июле 2022 года
Памятник "Голова лива". Фото сделано в июле 2022 года Фото: Из личного архива

Туалет все-таки убрали

"Буквально в этом месяце я увидел, что его там нет", - сказал Александр в эфире передачи от 12 апреля.

Действительно, туалета на площади Ливов сейчас нет, в этом убедился и RUS TVNET. 

Памятник "Голова лива". Фото сделано 10 мая 2023 года
Памятник "Голова лива". Фото сделано 10 мая 2023 года Фото: Rus TVNET

К слову, ближайший общественный туалет находится неподалеку, поэтому жители могут не волноваться по этому поводу.

"Возле Бастионной горки работает на постоянной основе общественный туалет. От площади Ливов до туда пешком 2-3 минуты", - уточнил гид. 

RUS TVNET связался с координатором пункта Московского форштадта Центра жителей районов РД Марией Красовской и выяснил, что Александр - не единственный житель, который жаловался на общественный туалет в Старом городе. На него в РД поступали жалобы и от Общества ливов LĪVÕD ĪT, сообщила Красовска. 

На то, что туалет исчез с площади Ливов, повлияли не только жалобы жителей, но и тот факт, что 20 марта закончился договор с РД на аренду общественного туалета в конкретном месте. 

"Здесь сработали два фактора - были обращения от жителей и конец договора на аренду. Поэтому сейчас его убрали", - пояснила RUS TVNET Красовска. 

О Центре жителей районов

Сам Центр жителей районов РД работает уже не первый год, с 1 мая 2021 года, если быть точными.

Он был создан путем реорганизации Центра приема посетителей Рижской думы, чтобы укрепить сотрудничество с жителями районов и неправительственными организациями.

Сейчас в Риге работает семь пунктов Центра жителей районов. Подробнее о работе центров можно прочитать здесь

Вместе с Центрами жителей районов свою работу начали координаторы этих центров. Они обеспечивают прямую связь между жителями и муниципалитетом. Жители могут реализовывать свои инициативы в прямом сотрудничестве с координатором, не посещая другие муниципальные учреждения. Каждый координатор отвечает за несколько районов.

"Мы очень много ездим по нашим районам. Мы встречаемся с жителями. Мы организовываем мероприятия. Мы участвуем в них", - рассказывает о своей работе координатор РД Красовска.

Для более удобного общения с жителями были созданы также Facebook-группы. Рижские районы разделили на семь зон. Например, в пункт Московского форштадта входят такие районы: Дарзциемс, Дарзини, Кенгарагс, Московский форштадт, Плявниеки, Румбула, Шкиротава, Старый город.

Подробнее о распределении зон можно прочитать здесь

Распределение пунктов Центра жителей районов и координаторы пунктов
Распределение пунктов Центра жителей районов и координаторы пунктов Фото: https://apkaimes.lv/

Обратиться к Рижской думе может каждый

Свои предложения или жалобы по улучшению благоустройства и инфраструктуры столицы могут делать все жители (не только рижане), поясняет Красовска. Для этого нужно обратиться в один из пунктов Центра жителей районов.

Несколько способов, как это можно сделать:

  • Прийти очно в один из пунктов Центра жителей районов,
  • Написать свое предложение или жалобу на э-почту: aic@riga.lv или позвонить по телефону 80000800.
  • Написать свое предложение или жалобу на э-почту конкретного пункта Центра жителей районов.
  • Написать пост в Facebook-группу соответствующего пункта Центра жителей районов.

Больше контактов пунктов Центра жителей районов можно найти здесь.

 "Жители очень активно пользуются каналами связи с нами. Могу сказать, что за 2022 и 2023 года в пункт Московского форштадта было подано порядка 730 предложений или жалоб. Они могут касаться скамеек в парке, установки биотуалетов, реконструкции детский площадок, установки мусора и т.д. Важно, что мы (координаторы) не только можем общаться с жителями напрямую, но мы физически находимся в этих районах и можем увидеть все эти проблемы, о которых сообщают жители", - добавляет Красовска.

Представитель РД уточняет, что время рассмотрения заявлений от жителей может быть очень разным и решение проблем зависит от конкретной ситуации. 

"Есть случаи, когда мы решаем проблемы в течение часа, дня или недели, а есть такие, которые требуют больше времени, так как часто нужно связываться с другими инстанциями", - признает она.

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