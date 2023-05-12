Абсурд: туалет в Старой Риге загораживал памятник. Вот чем это закончилось

Прогуливаясь от улицы Калькю в сторону Большой гильдии в Старой Риге, можно выйти к площади Ливов. Именно здесь расположен памятник "Голова лива". Правда, его не сразу можно заметить. Прямо перед достопримечательностью установили общественный туалет. Запах от него исходит отвратительный, и выглядит он неопрятно, к тому же рядом с ним нередко справляют нужду бездомные, так как туалет не всегда в рабочем состоянии.
Так было до недавнего времени. Сейчас его убрали, и в этом есть заслуга и самих рижан. RUS TVNET рассказывает историю одной победы местных жителей, а заодно и то, как именно можно добиться изменений от Рижской думы, если вам что-то не нравится в вашем микрорайоне.
"Стыдно перед туристами"
Историю про общественный туалет в неподобающем месте в Старом городе RUS TVNET рассказал латвийский гид Александр Егоров. Он проводит экскурсии по Риге и регулярно проходит мимо упомянутого места. Такое "свинство" в центре нашей столицы его очень беспокоило и он решил это исправить.
В передаче "Кто вам платит?" Александр рассказал, куда именно он обращался. "Я лично приложил руку к тому, что на площади Ливов пропал общественный туалет", - поделился он.
Видео: Гид Александр Егоров в передаче "Кто вам платит?"
Площадь Ливов (латыш. Līvu laukums) расположена в востребованной туристами Старой Риге между улицами Зиргу, Мейстару и Калькю.
Александр отметил, что туалет находился в неудачном месте и закрывал одну из достопримечательностей Старого города. Гид обратился в Рижскую думу (РД).
Он опубликовал пост в Facebook-группе одного из пунктов Центра районов жителей (Apkaimes biedrība), который создала РД для лучшей коммуникации с жителями.
Пост Александра с просьбой убрать общественный туалет с площади Ливов был опубликован в июле 2022 года.
"Этот ужасный туалет портит искусственную планировку площади и закрывает вид на скульптуру "Голова лива". Экскременты вчера были везде, видимо из-за закрытого туалета. Мне было стыдно перед гостями, а запах там есть всегда", - написал он.
"Голова лива" - это памятник на площади Ливов, который был создан в 2003 году скульптором Гиртсом Бурвисом.
На этот пост среагировала координатор Центра районов жителей РД Мария Красовска, прокомментировав, что сообщит о проблеме в соответствующий департамент.
"Я не просто плохой человек, который захотел убрать туалет. Он стоял прямо перед этой "головой". Это просто было даже неэтично по отношению к ливам", - уточнил гид ведущим передачи "Кто вам платит?".
Туалет все-таки убрали
"Буквально в этом месяце я увидел, что его там нет", - сказал Александр в эфире передачи от 12 апреля.
Действительно, туалета на площади Ливов сейчас нет, в этом убедился и RUS TVNET.
К слову, ближайший общественный туалет находится неподалеку, поэтому жители могут не волноваться по этому поводу.
"Возле Бастионной горки работает на постоянной основе общественный туалет. От площади Ливов до туда пешком 2-3 минуты", - уточнил гид.
RUS TVNET связался с координатором пункта Московского форштадта Центра жителей районов РД Марией Красовской и выяснил, что Александр - не единственный житель, который жаловался на общественный туалет в Старом городе. На него в РД поступали жалобы и от Общества ливов LĪVÕD ĪT, сообщила Красовска.
На то, что туалет исчез с площади Ливов, повлияли не только жалобы жителей, но и тот факт, что 20 марта закончился договор с РД на аренду общественного туалета в конкретном месте.
"Здесь сработали два фактора - были обращения от жителей и конец договора на аренду. Поэтому сейчас его убрали", - пояснила RUS TVNET Красовска.
О Центре жителей районов
Сам Центр жителей районов РД работает уже не первый год, с 1 мая 2021 года, если быть точными.
Он был создан путем реорганизации Центра приема посетителей Рижской думы, чтобы укрепить сотрудничество с жителями районов и неправительственными организациями.
Сейчас в Риге работает семь пунктов Центра жителей районов. Подробнее о работе центров можно прочитать здесь.
Вместе с Центрами жителей районов свою работу начали координаторы этих центров. Они обеспечивают прямую связь между жителями и муниципалитетом. Жители могут реализовывать свои инициативы в прямом сотрудничестве с координатором, не посещая другие муниципальные учреждения. Каждый координатор отвечает за несколько районов.
"Мы очень много ездим по нашим районам. Мы встречаемся с жителями. Мы организовываем мероприятия. Мы участвуем в них", - рассказывает о своей работе координатор РД Красовска.
Для более удобного общения с жителями были созданы также Facebook-группы. Рижские районы разделили на семь зон. Например, в пункт Московского форштадта входят такие районы: Дарзциемс, Дарзини, Кенгарагс, Московский форштадт, Плявниеки, Румбула, Шкиротава, Старый город.
Подробнее о распределении зон можно прочитать здесь.
Обратиться к Рижской думе может каждый
Свои предложения или жалобы по улучшению благоустройства и инфраструктуры столицы могут делать все жители (не только рижане), поясняет Красовска. Для этого нужно обратиться в один из пунктов Центра жителей районов.
Несколько способов, как это можно сделать:
- Прийти очно в один из пунктов Центра жителей районов,
- Написать свое предложение или жалобу на э-почту: aic@riga.lv или позвонить по телефону 80000800.
- Написать свое предложение или жалобу на э-почту конкретного пункта Центра жителей районов.
- Написать пост в Facebook-группу соответствующего пункта Центра жителей районов.
Больше контактов пунктов Центра жителей районов можно найти здесь.
"Жители очень активно пользуются каналами связи с нами. Могу сказать, что за 2022 и 2023 года в пункт Московского форштадта было подано порядка 730 предложений или жалоб. Они могут касаться скамеек в парке, установки биотуалетов, реконструкции детский площадок, установки мусора и т.д. Важно, что мы (координаторы) не только можем общаться с жителями напрямую, но мы физически находимся в этих районах и можем увидеть все эти проблемы, о которых сообщают жители", - добавляет Красовска.
Представитель РД уточняет, что время рассмотрения заявлений от жителей может быть очень разным и решение проблем зависит от конкретной ситуации.
"Есть случаи, когда мы решаем проблемы в течение часа, дня или недели, а есть такие, которые требуют больше времени, так как часто нужно связываться с другими инстанциями", - признает она.
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