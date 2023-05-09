Фото ⟩ 9 мая в Эстонии: плакат против экрана, несколько задержанных и осквернение памятников

Во вторник, 9 мая, Эстония отмечает День Европы, однако часть общества, в основном русскоязычная, празднует окончание Второй мировой войны, пишет Rus.Postimees.
Предлагаем взглянуть на отдельные события, которые происходят в Эстонии в контексте так называемого Дня Победы.
Оскверненные памятники эстонским солдатам
В ночь на 9 мая в Ида-Вирумаа в волости Вайвара в Синимяэ минимум семь памятников воинам Эстонии и других стран, воевавших на стороне Германии во Второй мировой войне.
На Гренодерской горе были опрокинуты три мемориальные доски из черного мрамора, часть из которых также была повреждена во время Бронзовых ночей в 2007 году.
Кроме того, мемориальный камень был перевернут в поселке Синимяэ у шоссе Таллинн-Нарва и еще три памятника были изрисованы белой краской у военно-исторического музея.
В военном музее Синимяэ назвали это чистой политической провокацией.
Плакатные и экранные войны
В российском Ивангороде, который от Нарвы отделяет только река, установлен большой экран, выходящий на набережную эстонского города, на котором показывают празднования так называемого Дня Победы.
Во вторник в крепости Ивангорода проходит праздничный концерт.
В свою очередь с эстонской стороны на стене Нарвского замка появился плакат с надписью "Путин - военный преступник".
В Таллинне задержаны два человека
День 9 мая рядом с Бронзовым солдатом в Таллинне проходит достаточно спокойно: люди приносят цветы и отдают дань памяти погибшим во Второй мировой войне. Впрочем, отдельные инциденты у памятника все-таки происходили.
Например, кто-то привязал к ветке дерева георгиевскую ленточку. А в районе полудня на полицейском автобусе от Бронзового солдата увезли пожилую женщину, у которой был цветочный венок в цветах российского флага. Полиция начала в отношении задержанной производство.
Около 15 часов с кладбища увезли нетрезвого мужчину, который был настолько пьян, что был не в состоянии стоять на ногах. На кладбище он добрался с помощью друзей. До самого Бронзового солдата он все-таки не дошел, поскольку полиция успела его задержать. Пьяный пытался оказать сопротивление, но безуспешно.
"Правильно сделали, что увезли. Эстонцы, русские, украинцы - среди всех бывают пьяницы", - сказала Postimees находившаяся на месте событий женщина. "Очень правильно действовала полиция", - одобрительно заметила она.
Цветы к отсутствующему танку
В Нарве во вторник люди несли цветы к месту, где ранее находился демонтированный в прошлом году памятник - танк.
Площадь, на которой ранее находился танк, была ограничена, за порядком следила полиция. В первой половине дня инцидентов зафиксировано не было.
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