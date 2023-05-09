Фото ⟩ 9 мая в Эстонии: плакат против экрана, несколько задержанных и осквернение памятников

В Таллинне задержаны два человека

День 9 мая рядом с Бронзовым солдатом в Таллинне проходит достаточно спокойно: люди приносят цветы и отдают дань памяти погибшим во Второй мировой войне. Впрочем, отдельные инциденты у памятника все-таки происходили.

Например, кто-то привязал к ветке дерева георгиевскую ленточку. А в районе полудня на полицейском автобусе от Бронзового солдата увезли пожилую женщину, у которой был цветочный венок в цветах российского флага. Полиция начала в отношении задержанной производство.

Около 15 часов с кладбища увезли нетрезвого мужчину, который был настолько пьян, что был не в состоянии стоять на ногах. На кладбище он добрался с помощью друзей. До самого Бронзового солдата он все-таки не дошел, поскольку полиция успела его задержать. Пьяный пытался оказать сопротивление, но безуспешно.

"Правильно сделали, что увезли. Эстонцы, русские, украинцы - среди всех бывают пьяницы", - сказала Postimees находившаяся на месте событий женщина. "Очень правильно действовала полиция", - одобрительно заметила она.

Цветы к отсутствующему танку

В Нарве во вторник люди несли цветы к месту, где ранее находился демонтированный в прошлом году памятник - танк.

Площадь, на которой ранее находился танк, была ограничена, за порядком следила полиция. В первой половине дня инцидентов зафиксировано не было.