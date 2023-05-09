Фото ⟩ В Эстонии на границе с РФ повесили плакат "Путин - военный преступник". Делегация из РФ потребовала его снять

Сегодня с восходом солнца на флаговой башне замка Германа в Нарве появился антивоенный плакат, изображающий кровавого диктатора Владимира Путина, с подписью Putin War Criminal ("Путин - военный преступник". - Прим. ред.).

Запланированная акция была подготовлена SA Narva Muuseum совместно с объединением Propastop, целью которого является развенчание пропаганды и ложной информации, распространяемой в российских СМИ. Баннер размещен напротив российского берега, где в течение нескольких дней шла установка сцены и экранов, обращенных на нарвский променад.

Фотографии плаката на стене замка, опубликованные в социальных сетях музея, снабжены кратким комментарием: "Здесь граница!". Послание напоминает о том, что сегодняшняя война, развязанная Россией в Украине, - военное преступление.

Реакция со стороны России

Ровно на середине пограничного моста в десять часов утра прошла встреча представителей Эстонии и России, пишет Rus.Postimees.

Руководитель Нарвского полицейского участка Индрек Пюви рассказал "Северному побережью", что сегодня в 10 часов на мосту встретились представители эстонских и российских пограничников.

"Сегодняшняя незапланированная встреча была инициирована российской стороной. Среди прочего обсуждался плакат, установленный на Нарвском музее - российские представители потребовали от наших пограничников снять его. Чиновники нашей службы заявили, что такой плакат не запрещен в нашей стране, мы основываем свою работу на эстонских законах и у российских чиновников нет оснований требовать снятия плаката", - сказал Пюви.