Несмотря на запрет, в Риге в нескольких местах организовали салют

Пиротехнику запускали вскоре после 22 часов на правом берегу Даугавы недалеко от центра Риги, был слышен салют также на Югле, в Пурвциемсе, Плявниеках, Кенгарагсе и на другом конце столицы - в Иманте, Вецмилгрависе и Болдерае.

В связи с запуском фейерверков по меньшей мере один человек уже задержан.

Напомним, 9 мая многие русскоязычные традиционно отмечают победу СССР во Второй мировой войне.

В прошлые годы в эти дни пиротехника широко использовалась и в Латвии, однако в этом году на 9 мая она запрещена. Запрет действует до 7 часов утра 10 мая.

За нарушение упомянутого запрета физическому лицу грозит денежный штраф до 350 евро, а юридическому - до 1400 евро.