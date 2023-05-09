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Фото и видео ⟩ Цветы, задержания, надпись на знаке Bolderāja: итоги 9 мая в Латвии

Дополнено в 22:35
rus.tvnet.lv LETA
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9 мая на Братском кладбище
9 мая на Братском кладбище Фото: Ieva Leiniša/LETA
  • Начато 35 административных и 4 уголовных процесса
  • Полиция и VDD работают в усиленном режиме
  • В Даугавпилсе не обошлось без провокаций

Люди, которые в Латвии хотели отметить победу СССР во Второй мировой войне, 9 мая этого года в большом количестве собирались в различных памятных местах и местах военных захоронений. Люди несли цветы, однако нигде не было заметно столь масштабных сборов, как было обычно у советского памятника в парке Узварас. Завершился день немногочисленными салютами в разных частях Риги. Сегодня в целом в связи с 9 мая начато 35 административных процесса и четыре уголовных процесса, сообщили порталу TVNET в Государственной полиции. 

По наблюдениям агентства LETA, люди приходили на Братское кладбище в Риге, на Лесное кладбище, в Берги к памятнику павшим в "Великую отечественную войну", на Покровское кладбище и т.д. Особенно активно люди несли цветы к памятным местам в Даугавпилсе. Многие поехали возложить цветы на мемориал в Саласпилсе.

Несмотря на запрет на использование пиротехники, вечером во вторник в нескольких местах Риге был организован салют.

Пиротехнику запускали вскоре после 22 часов на правом берегу Даугавы недалеко от центра Риги, был слышен салют также на Югле, в Пурвциемсе, Плявниеках и на другом конце столицы - в Иманте и Вецмилгрависе.

Отметим, что в этом году салюты 9 мая запрещены. Запрет действует до 7 часов утра 10 мая.

Нарушения и задержания

К 20 часам в связи с 9 мая полиция по всей Латвии начала 35 административных процессов. Больше всего из них возбуждено в Рижском регионе.

Чаще всего сегодня констатировались нарушения, связанные с возложением цветов, в том числе с запрещенной символикой, в местах, где ранее находились демонтированные советские памятники, были и случаи, когда люди в публичных местах использовали символы военной агрессии, например георгиевские ленточки. Кроме того, были начаты и процессы в связи с неподчинением требованиям полиции.

Всего с 20 часам задержано 24 человека.

Девять человек были задержаны в связи с возможным оправданием и прославлением военной агрессии и военных преступлений, а еще пять человек - в связи с другими нарушениями, например употреблением алкоголя в общественных местах, неподчинением требованиям полиции и т. д.

Кроме того, зафиксированы случаи размещения в публичной среде прославляющих войну материалов - например, в Даугавпилсе у постамента памятника на Братском кладбище.

В Латгале задержаны три человека, два из которых - в Резекне. Они не подчинялись требованиям полиции, возлагая цветы у демонтированного советского памятника.

Еще один человек был задержан в Даугавпилсе в связи с использованием советского ордена в публичном месте.

Начаты и четыре уголовных процесса, три из которых связаны с пунктами Уголовного закона об оправдании геноцида, преступлений против человечества, преступлений против мира и военных преступлений.

Пожалуй, наиболее заметным происшествием в первой половине дня стала надпись "С днем победы" красной краской на знаке Bolderāja в одноименном микрорайоне в Риге. Знак установлен перед въездом в микрорайон.

​Государственная полиция начала уголовный процесс в связи с появлением надписи, сообщили в полиции.

Надпись "С днем победы" в Болдерае
Надпись "С днем победы" в Болдерае Фото: telegram

Это не первый раз, когда знак подвергается вандализму - в сентябре он был раскрашен в цвета российского флага. Тогда его довольно быстро отмыли - как рассказывали очевидцы, это сделали сами местные жители.

Около 12 часов Рижская дума в своем аккаунте в Twitter сообщила, что надпись очищена.

В Даугавпилсе не обошлось без провокаций

Сегодня, 9 мая, возложение цветов к мемориалу в Дубровинском парке в Даугавпилсе прошел не без происшествий, делится наблюдениями портал TVNET. В парке дежурят сотрудники Государственной и муниципальной полиции.

В Twitter появилась информация, что к месту возложения пришла группа людей, среди которых был человек в инвалидной коляске в ветровке с надписью "RUSSIA" и с российским гербом. Полиция остановила группу, люди из которой сказали, что "не видят проблемы". Тем не менее ветровку позднее действительно убрали.

Также полиция провела беседу с пожилым мужчиной, который начал читать стихи (по-видимому, посвященные теме войны). Сначала мужчина требовал у сотрудников полиции говорить с ним по-русски, но в итоге отказался от чтения стихов. Также один из мужчин у монумента назвал полицейских "щенками".

Ближе к вечеру журналист TVNET зафиксировал еще одну небольшую стычку: русскоговорящий мужчина, пришедший с семьей, детьми и внуками, не хотел слушаться полицию, более того, он пытался вовлечь в конфликт ребенка.

Скандальное интервью

Государственная полиция начала уголовный процесс в связи с высказываниями двух отмечающих 9 мая об украинцах в телевизионном интервью, сообщает агентство LETA. Позднее из задержали.

Так, в опубликованном сегодня на телеканале TV3 интервью из даугавпилсского Дубровинского парка двое русскоговорящих мужчин рассказали о том, почему им важно приходить на памятное место.

На вопрос, как конфликт в Украине изменил ситуацию в городе, мужчины ответили, что надо "дальше бить фашистов", которые размножились в большом количестве с внуками. Кроме того, особо болезненна поддержка со стороны Европы.

Один из мужчин указал, что на тот момент глава СССР Никита Хрущев "их не уничтожил, пожалел бандеровцев всяких".

Галерея: Возложение цветов к советским памятникам в Даугавпилсе

Пикет против войны в Украине

Во вторник к вечеру около 20 человек собрались напротив посольства России в Риге, чтобы потребовать прекратить войну в Украине.

В акции принимали участие люди разного возраста, они выкрикивали слоганы, славили Украину и ее героев и стыдили президента России Владимира Путина за начатую войну, а также требовали от россиян убраться из Украины.

Пришедшие принесли с собой флаги Украины и Латвии, а также различные плакаты.

Полиция и VDD работают в усиленном режиме

Служба государственной безопасности (VDD) и Государственная полиция сегодня в усиленном режиме следят за ситуацией с безопасностью в Латвии, сообщили агентству LЕТА в обеих службах.

9 мая под влиянием пропагандистской политики правящего российского режима часть населения Латвии широко праздновала победу в Великой Отечественной войне, которая является одним из краеугольных камней идеологии путинского режима. В результате войны России против Украины в прошлом году в Латвии уже были запрещены торжества у памятника советской армии в Пардаугаве, но народу туда пришло довольно много. Во второй половине года памятник снесли.

В этом году Сейм принял закон, запрещающий 9 мая проведение таких публичных развлекательных и праздничных мероприятий, митингов, шествий и пикетов, которые направлены на умаление и подрыв ценностей Латвии как демократического и национального государства, включая раскол общества, прославление войны, военной агрессии и тоталитаризма, а также ложную интерпретацию исторических событий.

Галерея: Патрули полиции в парке Узварас 9 мая

В связи с 9 мая Госполиция и другие учреждения будут работать по заранее подготовленному плану, привлекая обширные ресурсы по всей Латвии. Службы готовы реагировать на ситуации и при этом внимательно следить за текущими событиями, в том числе в интернете, сообщили в Госполиции.

По оценке VDD, как и в предыдущие годы, имеется риск того, что 9 мая отдельные прокремлевски настроенные лица могут осуществлять демонстративные, вызывающие или незаконные действия в поддержку интересов государства-агрессора России. VDD призывает при столкновении с такого рода действиями не реагировать на них и информировать ответственные службы.

Возложение цветов в местах, где раньше находились демонтированные ныне советские памятники, будет расцениваться как прославление этих объектов и военной агрессии.

Скопления людей возле снесенного памятника в Пардаугаве не наблюдается

Около 10 утра агентство LETA сообщило, что скопления людей у снесенного памятника советским воинам в Пардаугаве не наблюдается.

По наблюдениям агентства, территория, на которой находился памятник, огорожена, а движение пешеходов и транспорта заблокировано или ограничено. В районе дежурят значительные силы полиции.

Возле снесенного памятника стоят полицейские машины, а также автомобиль, предназначенный для перевозки задержанных.

Немногочисленные люди, проходящие мимо, не проявляют интереса к происходящему, и никто не пытается пересечь полицейские ленты, чтобы возложить цветы к забору, который установлен в этом месте с прошлого лета, когда начался демонтаж памятника.

На месте бывшего памятника работает экскаватор, продолжая разравнивать территорию.

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