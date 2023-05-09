Фото и видео ⟩ Цветы, задержания, надпись на знаке Bolderāja: итоги 9 мая в Латвии

В этом году Сейм принял закон, запрещающий 9 мая проведение таких публичных развлекательных и праздничных мероприятий, митингов, шествий и пикетов, которые направлены на умаление и подрыв ценностей Латвии как демократического и национального государства, включая раскол общества, прославление войны, военной агрессии и тоталитаризма, а также ложную интерпретацию исторических событий.
Галерея: Патрули полиции в парке Узварас 9 мая
В связи с 9 мая Госполиция и другие учреждения будут работать по заранее подготовленному плану, привлекая обширные ресурсы по всей Латвии. Службы готовы реагировать на ситуации и при этом внимательно следить за текущими событиями, в том числе в интернете, сообщили в Госполиции.
По оценке VDD, как и в предыдущие годы, имеется риск того, что 9 мая отдельные прокремлевски настроенные лица могут осуществлять демонстративные, вызывающие или незаконные действия в поддержку интересов государства-агрессора России. VDD призывает при столкновении с такого рода действиями не реагировать на них и информировать ответственные службы.
Возложение цветов в местах, где раньше находились демонтированные ныне советские памятники, будет расцениваться как прославление этих объектов и военной агрессии.
Скопления людей возле снесенного памятника в Пардаугаве не наблюдается
Около 10 утра агентство LETA сообщило, что скопления людей у снесенного памятника советским воинам в Пардаугаве не наблюдается.
По наблюдениям агентства, территория, на которой находился памятник, огорожена, а движение пешеходов и транспорта заблокировано или ограничено. В районе дежурят значительные силы полиции.
Возле снесенного памятника стоят полицейские машины, а также автомобиль, предназначенный для перевозки задержанных.
Немногочисленные люди, проходящие мимо, не проявляют интереса к происходящему, и никто не пытается пересечь полицейские ленты, чтобы возложить цветы к забору, который установлен в этом месте с прошлого лета, когда начался демонтаж памятника.
На месте бывшего памятника работает экскаватор, продолжая разравнивать территорию.
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