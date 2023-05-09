Фото и видео ⟩ Цветы, задержания, надпись на знаке Bolderāja: итоги 9 мая в Латвии

Всего с 20 часам задержано 24 человека.

Девять человек были задержаны в связи с возможным оправданием и прославлением военной агрессии и военных преступлений, а еще пять человек - в связи с другими нарушениями, например употреблением алкоголя в общественных местах, неподчинением требованиям полиции и т. д.

Кроме того, зафиксированы случаи размещения в публичной среде прославляющих войну материалов - например, в Даугавпилсе у постамента памятника на Братском кладбище.

В Латгале задержаны три человека, два из которых - в Резекне. Они не подчинялись требованиям полиции, возлагая цветы у демонтированного советского памятника.

Еще один человек был задержан в Даугавпилсе в связи с использованием советского ордена в публичном месте.

Начаты и четыре уголовных процесса, три из которых связаны с пунктами Уголовного закона об оправдании геноцида, преступлений против человечества, преступлений против мира и военных преступлений.

Пожалуй, наиболее заметным происшествием в первой половине дня стала надпись "С днем победы" красной краской на знаке Bolderāja в одноименном микрорайоне в Риге. Знак установлен перед въездом в микрорайон.

​Государственная полиция начала уголовный процесс в связи с появлением надписи, сообщили в полиции.

Надпись "С днем победы" в Болдерае Фото: telegram

Это не первый раз, когда знак подвергается вандализму - в сентябре он был раскрашен в цвета российского флага. Тогда его довольно быстро отмыли - как рассказывали очевидцы, это сделали сами местные жители.