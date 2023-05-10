Суд признал Трампа виновным в сексуальных домогательствах и присудил выплатить 5 млн долларов

А когда адвокат Кэрролл все-таки настояла на том, чтобы он прокомментировал свое заявление о том, что женщин можно хватать за… [нецензурно], Трамп ответил, что "если вы посмотрите на последние миллион лет, то так оно в значительной степени и было. Не всегда, но в значительном числе случаев так и было. К сожалению, или к счастью".

"Не в моем вкусе"

Фотография, показанная Дональду Трампу во время его допроса адвокатом Джин Кэрролл. Женщина слева - Джин Кэрролл, про которую Трамп сказал, что это - его бывшая жена Марла. Женщина справа - Ивана Трамп Фото: BBC

По мере того, как вопросы Каплан становились все более острыми, Трамп потерял самообладание и в конце концов набросился на нее и на ее внешний вид, сказав, что "если честно, то вы мне тоже не интересны".

Одним из аргументов бывшего президента в свою защиту было то, что Джин Кэрролл - совсем не в его вкусе. Показательно, что точно так же он реагировал на обвинения в изнасиловании, которые выдвигали против него Джессика Лидс и Наташа Стойноф, которые также выступали свидетелями со стороны обвинения

Правдивость этого заявления, однако, была поставлена под сомнение, когда оказалось, что Дональд Трамп перепутал Джин Кэрролл со своей бывшей женой, актрисой Марлой Мэйплз.

Во время снятия показаний Каплан показала Трампу черно-белую фотографию, на которой он разговаривает с мужчиной и двумя женщинами на каком-то мероприятии. На вопрос, кто это, он немедленно ответил: "Это Марла".