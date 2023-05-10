"Волки", "Вагнер" и цветы: как россияне в Берлине отметили 9 мая

"В Украине война - вот, что печально, а не флаги"

С другой стороны к монументу в сопровождении полиции подходят байкеры из "Ночных волков". Российские участники движения доехать до Германии не смогли из-за санкций и закрытых границ. Вместо них цветы несут несколько партнеров клуба из Словакии, Чехии и Черногории. Впрочем, и эти флаги по просьбе полиции они убирают перед входом на территорию мемориального комплекса.

Как и год назад, вопреки опасениям берлинских властей крупных инцидентов и столкновений в Берлине удалось избежать. Ближе к вечеру полиция сообщила, что церемонии "прошли в основном без проблем". Все ограничилось отдельными перепалками с полицией, которая, например, сдержанно просила надеть что-то поверх майки с российским флагом. "Я сейчас надену, но туда приду и сразу сниму, ты меня понял", - возмущается в ответ женщина, натягивая кофту.

"Rossija! Rossija!"

Vor etwa einer halben Stunde sind ca 15 russische Nachtwölfe & Anhänger am Sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park unter Applaus & Jubelrufen empfangen worden. Vor Ort kommt es immer wieder zu Wortgefechten & Handgreiflichkeiten ggü Ukrainer:innen. #b0905 pic.twitter.com/IhBe5WxQee — Jüdisches Forum (JFDA e.V.) (@JFDA_eV) May 9, 2023

Мимо нее в этот момент проходит группа молодых людей - вместе с черно-белыми фотографиями советских солдат у них в руках портреты убитых лидеров сепаратистов так называемой "ДНР" Арсена Павлова, более известного по позывному "Моторола", и Михаила Толстых ("Гиви").