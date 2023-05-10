79-летний Роберт Де Ниро в седьмой раз стал отцом

У 79-летнего американского актера Роберта Де Ниро (Robert De Niro) родился седьмой ребенок. Это стало известно, когда он поправил журналиста ET Canada, который во время интервью назвал двукратного обладателя премии "Оскар" отцом шестерых детей.
"Вообще-то семь. Совсем недавно у меня родился ребенок", - цитирует Роберта Де Ниро Life.ru.
Позже информацию о седьмом ребенке подтвердил официальный представитель актера. Пол малыша, как и имя его матери, пока не уточняется.
Напомним, в 2018 году Роберт Де Ниро развелся со своей второй женой Грейс Хайтауэр спустя 20 лет брака. Ходят слухи, что новая возлюбленная актера - инструктор по боевым искусствам Тиффани Чен, с которой он работал на съемках фильма "Стажер" в 2015 году.
Любопытный факт: разница между старшим и младшим ребенком Де Ниро - 51 год.
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