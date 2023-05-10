79-летний Роберт Де Ниро в седьмой раз стал отцом

"Вообще-то семь. Совсем недавно у меня родился ребенок", - цитирует Роберта Де Ниро Life.ru.

Позже информацию о седьмом ребенке подтвердил официальный представитель актера. Пол малыша, как и имя его матери, пока не уточняется.

Напомним, в 2018 году Роберт Де Ниро развелся со своей второй женой Грейс Хайтауэр спустя 20 лет брака. Ходят слухи, что новая возлюбленная актера - инструктор по боевым искусствам Тиффани Чен, с которой он работал на съемках фильма "Стажер" в 2015 году.



Любопытный факт: разница между старшим и младшим ребенком Де Ниро - 51 год.