Почему наступление Украины еще не началось? Отвечает немецкий командующий

"Мне объяснили, как идут бои на фронте. Земля все еще слякотная и влажная. Во многих местах поля покрыты большими лужами.

Условия для полномасштабного наступления в последние недели не сложились", - поделился немецкий военный.

"Однако в ходе всех обсуждений мне стало ясно, что планирование наступления украинских войск ведется", - добавил он.

Во время визита в Украину Карстен Брейер встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и командующим армией Валерием Залужным.

Бройер ознакомился с тактическими характеристиками немецкой военной помощи, включая современные зенитные установки, самоходные гаубицы и танки Leopard 2, которые сегодня используются в боевых действиях.

Карстен Брейер сначала посетил Польшу, а затем провел два дня в Украине.

Позже он сказал, что поддержка, оказываемая Украине, поступает на передовую.

"Я не увидел никакой усталости от войны, но почти неконтролируемую волю не только закончить эту войну, но и победить в ней", - сказал Брейер.