Почему наступление Украины еще не началось? Отвечает немецкий командующий

Украина продолжает подготовку к наступлению на позиции российских войск, заверил командующий вооруженными силами Германии Карстен Брейер после визита в Украину информационному агентству DPA.
"Мне объяснили, как идут бои на фронте. Земля все еще слякотная и влажная. Во многих местах поля покрыты большими лужами.
Условия для полномасштабного наступления в последние недели не сложились", - поделился немецкий военный.
"Однако в ходе всех обсуждений мне стало ясно, что планирование наступления украинских войск ведется", - добавил он.
Во время визита в Украину Карстен Брейер встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и командующим армией Валерием Залужным.
Бройер ознакомился с тактическими характеристиками немецкой военной помощи, включая современные зенитные установки, самоходные гаубицы и танки Leopard 2, которые сегодня используются в боевых действиях.
Карстен Брейер сначала посетил Польшу, а затем провел два дня в Украине.
Позже он сказал, что поддержка, оказываемая Украине, поступает на передовую.
"Я не увидел никакой усталости от войны, но почти неконтролируемую волю не только закончить эту войну, но и победить в ней", - сказал Брейер.
Галерея: Война в Украине
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