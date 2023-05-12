11 мая состоялся второй полуфинал 67-го песенного конкурса "Евровидение", в котором приняли участие 16 стран, в том числе Литва и Эстония. Нашим соседям удалось пройти в финал конкурса!
Фото ⟩ Литва вышла в финал "Евровидения" с песней, созданной музыкантами из Латвии
Всего в первом полуфинале принимали участие 16 стран: Армения, Бельгия, Австралия, Польша, Литва, Австрия, Словения, Кипр, Румыния, Эстония, Албания, Дания, Греция, Исландия, Грузия и Сан-Марино.
В финал прошли 10 стран: Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения, Словения.
Участница от Литвы Моника Линките (Monika Linkyte) с песней Stay, созданной латвийскими музыкантами Chris Noah (Кристс Индришонокс) и JJ LUSH (Янис Ячменкис), смогла пройти в финал "Евровидения".
Участнице от Эстонии Алике Миловой это тоже удалось!
Галерея: Второй полуфинал конкурса "Евровидение-2023"
Напомним, Латвию в этом году представлял коллектив Sudden Lights с песней Aijā. Парни выступили в первом полуфинале 9 мая. К сожалению, им не удалось пройти дальше. Кроме того, букмекеры не давали положительных прогнозов на выход Латвии в финал. В Сети композицию группы и вовсе назвали "неформатом".
Галерея: Sudden Lights на конкурсе "Евровидение"
Финал состоится в субботу, 13 мая. В нем примут участие в том числе страны-основательницы (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция), а также Украина как страна - победительница прошлогоднего конкурса.
"Евровидение-2023" проходит в Ливерпуле, в M&S Bank Arena, которая может вместить 11 тысяч зрителей. Сцену ранее открыли король Чарльз III и королева-консорт Камилла.
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