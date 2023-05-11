Легионеллез, 16 дней комы, ампутация рук и ног. История Эвелин, которая не сдается

Несмотря на неутешительный прогноз, после 16 дней комы она очнулась, и ее внутренние органы функционировали. Но руки и ноги Эвелин были почерневшими и холодными. Даже сама девушка, несмотря на то, что ее мышление после комы было нечетким, сразу почувствовала, что что-то не так. Когда ее перевели в другую больницу и внимательно осмотрели конечности, Эвелин еще до того, как с ней заговорил какой-либо врач, поняла, что их, скорее всего, придется ампутировать.

Однако когда врачи сказали ей, что предстоит ампутировать руки - одну до локтя, другую чуть ниже - и обе ноги до колен, это, конечно, стало для нее ударом.

Несмотря на потерю рук и ног, Эвелин нашла в себе силы и решила, что должна продолжать жить настолько хорошо, насколько это возможно. Она говорит: "Когда я очнулась после ампутации, я подумала: теперь от меня осталась только часть. Как есть, так и есть".

Семье сказали, что им следует подумать о том, чтобы поместить Эвелин в пансионат по уходу, потому что у нее "нет потенциала" и вряд ли она когда-нибудь снова сможет ходить.

Но благодаря огромной силе воли и решимости после нескольких месяцев реабилитации в сентябре Эвелин сделала свои первые шаги с новыми протезами ног. У нее также есть два протеза рук BeBionic с 14 различными движениями пальцев. На своей странице в Facebook она также делится видео о том, как тренируется носить протезы.

Эвелин надеется поступить в автошколу, стать моделью, учиться и получить степень в области социальной работы, чтобы в будущем она могла стать защитником пациентов.

"Я думала, что потеряю своих друзей и людей, которые меня окружают, но все они постоянно со мной. Все настроены на то, чтобы я не осталась одна", - говорит Эвелин Дэвис.

Эвелин с мужем в декабре 2022 года Фото: Evelyn Davis/Facebook.com

Эвелин с мужем в апреле 2023 года Фото: Evelyn Davis/Facebook.com

В своем видео Эвелин Дэвис рассказывает: "Моя цель - вдохновить людей как с ампутацией, так и без на то, что независимо от того, насколько велики трудности, они могут сделать все, если решат, что хотят этого".