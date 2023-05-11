Легионеллез, 16 дней комы, ампутация рук и ног. История Эвелин, которая не сдается

В июне 2022 года 22-летняя Эвелин Дэвис из города Тайлер в штате Техас, США, спустя несколько дней после посещения большого концерта почувствовала себя плохо. Далее последовала 16-дневная кома. А еще спустя несколько дней ей ампутировали руки и ноги. Что случилось с Эвелин?
На концерте Эвелин стояла недалеко от "дымовой машины". Устройство, распыляющее микроскопические капли воды, может быть очень опасным. Вода может содержать бактерии, вызывающие болезнь легионеллез. Человек может заразиться, вдыхая мельчайшие капельки воды. Легионеллез вызывает пневмонию и может привести к летальному исходу.
Эвелин Дэвис заболела легионеллезом и оказалась на грани жизни и смерти.
Ей становилось все хуже. Когда температура ее тела достигла 40 °C, Эвелин срочно госпитализировали. У нее был диагностирован сепсис и пневмония. Девушка сказала маме, что она умирает - так плохо она себя чувствовала.
У нее было полное поражение органов, и она впала в кому. Лишь на десятый день после попадания в больницу врачи обнаружили у Эвелин болезнь в очень тяжелой форме.
Девушке дали лекарство для стабилизации артериального давления, что остановило приток крови к рукам и ногам, а через 12 дней прием лекарств прекратился - казалось, что тело Эвелин сдалось.
"Врачи сказали моим родителям и мужу, что, скорее всего, я не вылечусь, а если выйду из комы, то у меня будут серьезные повреждения органов", - рассказывает Эвелин.
Несмотря на неутешительный прогноз, после 16 дней комы она очнулась, и ее внутренние органы функционировали. Но руки и ноги Эвелин были почерневшими и холодными. Даже сама девушка, несмотря на то, что ее мышление после комы было нечетким, сразу почувствовала, что что-то не так. Когда ее перевели в другую больницу и внимательно осмотрели конечности, Эвелин еще до того, как с ней заговорил какой-либо врач, поняла, что их, скорее всего, придется ампутировать.
Однако когда врачи сказали ей, что предстоит ампутировать руки - одну до локтя, другую чуть ниже - и обе ноги до колен, это, конечно, стало для нее ударом.
Несмотря на потерю рук и ног, Эвелин нашла в себе силы и решила, что должна продолжать жить настолько хорошо, насколько это возможно. Она говорит: "Когда я очнулась после ампутации, я подумала: теперь от меня осталась только часть. Как есть, так и есть".
Семье сказали, что им следует подумать о том, чтобы поместить Эвелин в пансионат по уходу, потому что у нее "нет потенциала" и вряд ли она когда-нибудь снова сможет ходить.
Но благодаря огромной силе воли и решимости после нескольких месяцев реабилитации в сентябре Эвелин сделала свои первые шаги с новыми протезами ног. У нее также есть два протеза рук BeBionic с 14 различными движениями пальцев. На своей странице в Facebook она также делится видео о том, как тренируется носить протезы.
Эвелин надеется поступить в автошколу, стать моделью, учиться и получить степень в области социальной работы, чтобы в будущем она могла стать защитником пациентов.
"Я думала, что потеряю своих друзей и людей, которые меня окружают, но все они постоянно со мной. Все настроены на то, чтобы я не осталась одна", - говорит Эвелин Дэвис.
В своем видео Эвелин Дэвис рассказывает: "Моя цель - вдохновить людей как с ампутацией, так и без на то, что независимо от того, насколько велики трудности, они могут сделать все, если решат, что хотят этого".
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