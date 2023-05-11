"Почему пустили Пугачеву назад?": Соловьев возмущен возвращением Примадонны

Бывший депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что певица Алла Пугачева будет еще несколько недель находиться в России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.



Он напомнил, что артистка назвала народ России "холопами и рабами", поэтому, по его словам, будет правильнее, если Пугачева поскорее отправится в Израиль. Худяков убежден, что на родине исполнительнице больше делать нечего.



Напомним, в прошлом году Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным, признанным в РФ "иноагентом", переехала в Израиль. Она публично поддержала мужа, также попросив зачислить ее в "иноагенты" (этого сделано не было).



Ранее певица Алла Пугачева ненадолго посетила Москву, чтобы 6 мая побывать на похоронах модельера Валентина Юдашкина. После этого в соцсетях стало популярным видео, на котором ей целует руку пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.