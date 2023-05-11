"Почему пустили Пугачеву назад?": Соловьев возмущен возвращением Примадонны

Российский пропагандист Владимир Соловьев в своей программе на YouTube раскритиковал возвращение Аллы Пугачевой в Россию. Причиной нападок телеведущего стал приезд Примадонны на похороны Валентина Юдашкина.
Владимир Соловьев возмутился не только тем, что ее пустили в Россию, но также негодовал, что Аллу Пугачеву многие встретили тепло. Например, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, поцеловавший Пугачевой руку на похоронах модельера:
"Я не понимаю, почему пустили Пугачеву назад. Это вообще что такое? Давайте сейчас ее по телевизору еще покажите, дайте концерт провести".
Бывший депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что певица Алла Пугачева будет еще несколько недель находиться в России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что артистка назвала народ России "холопами и рабами", поэтому, по его словам, будет правильнее, если Пугачева поскорее отправится в Израиль. Худяков убежден, что на родине исполнительнице больше делать нечего.
Напомним, в прошлом году Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным, признанным в РФ "иноагентом", переехала в Израиль. Она публично поддержала мужа, также попросив зачислить ее в "иноагенты" (этого сделано не было).
Ранее певица Алла Пугачева ненадолго посетила Москву, чтобы 6 мая побывать на похоронах модельера Валентина Юдашкина. После этого в соцсетях стало популярным видео, на котором ей целует руку пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Модельер Валентин Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни. На похоронах присутствовали многие известные люди, в том числе певцы Олег Газманов и Стас Михайлов, телеведущий Леонид Якубович, стилист Сергей Зверев и другие.
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