Видео ⟩ Песков поцеловал руку Алле Пугачевой на похоронах Валентина Юдашкина

В прошлом году Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным, признанным в РФ "иноагентом", переехала в Израиль. Она публично поддержала мужа, также попросив зачислить ее в "иноагенты" (это сделано не было).

"Я думаю, что это очень смелое и принципиальное решение. Валентин Юдашкин был ей близким другом и коллегой очень долгие годы. [...] Если она решила приехать, она, конечно же, приедет. Что ее ждет? Мне интересно, что ждет тех, с кем она встретится на этих похоронах. Всю эту тусню, которая поливала ее последними словами со всех Telegram-помоек и каналов. Кто называл ее "бездарной певичкой" и т. д.