Видео ⟩ Песков поцеловал руку Алле Пугачевой на похоронах Валентина Юдашкина

Певица Алла Пугачева ненадолго посетила Москву, чтобы 6 мая побывать на похоронах модельера Валентина Юдашкина. После этого в соцсетях стало популярным видео, на котором ей целует руку пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
На видео видно, как пресс-секретарь Кремля подходит к Примадонне, целует ей руку и говорит, что рад ее видеть.
Напомним, модельер Валентин Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни. На похоронах присутствовали многие известные люди, в том числе певцы Олег Газманов и Стас Михайлов, телеведущий Леонид Якубович, стилист Сергей Зверев и другие.
В прошлом году Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным, признанным в РФ "иноагентом", переехала в Израиль. Она публично поддержала мужа, также попросив зачислить ее в "иноагенты" (это сделано не было).
Российская журналистка, обозреватель радиостанции "Эхо Москвы" Ксения Ларина в интервью на YouTube-канале "И грянул Грэм" поделилась своими мыслями насчет возвращения Аллы Борисовны в Москву.
"Я думаю, что это очень смелое и принципиальное решение. Валентин Юдашкин был ей близким другом и коллегой очень долгие годы. [...] Если она решила приехать, она, конечно же, приедет. Что ее ждет? Мне интересно, что ждет тех, с кем она встретится на этих похоронах. Всю эту тусню, которая поливала ее последними словами со всех Telegram-помоек и каналов. Кто называл ее "бездарной певичкой" и т. д.
Как с ней встретится Лариса Долина или Константин Эрнст, у которого на канале проходят все эти заказухи по воспитанию ненависти к одному конкретному человеку. Она то ничего не боится. Я не думаю, что ее с собаками встретят в аэропорту, потащат в автозак, наденут наручники. Тем более пока ей никто даже заочно ничего не предъявлял, кроме плевков в спину. [...]
Если она это сделает - она молодец. Ничего не будет с ней! Я почти в этом уверена. Она уже не боится ничего. Она посмотрит этим людям в глаза, она поцелует своего покойного друга и отдаст дань памяти..." - сказала Ларина.
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