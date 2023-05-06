Сб, 6.05.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Песков поцеловал руку Алле Пугачевой на похоронах Валентина Юдашкина

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Песков поцеловал руку Алле Пугачевой на похоронах Валентина Юдашкина
Песков поцеловал руку Алле Пугачевой на похоронах Валентина Юдашкина Фото: Скриншот из видео

Певица Алла Пугачева ненадолго посетила Москву, чтобы 6 мая побывать на похоронах модельера Валентина Юдашкина. После этого в соцсетях стало популярным видео, на котором ей целует руку пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

На видео видно, как пресс-секретарь Кремля подходит к Примадонне, целует ей руку и говорит, что рад ее видеть.

Напомним, модельер Валентин Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни. На похоронах присутствовали многие известные люди, в том числе певцы Олег Газманов и Стас Михайлов, телеведущий Леонид Якубович, стилист Сергей Зверев и другие.

В прошлом году Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным, признанным в РФ "иноагентом", переехала в Израиль. Она публично поддержала мужа, также попросив зачислить ее в "иноагенты" (это сделано не было).

Российская журналистка, обозреватель радиостанции "Эхо Москвы" Ксения Ларина в интервью на YouTube-канале "И грянул Грэм" поделилась своими мыслями насчет возвращения Аллы Борисовны в Москву.

"Я думаю, что это очень смелое и принципиальное решение. Валентин Юдашкин был ей близким другом и коллегой очень долгие годы. [...] Если она решила приехать, она, конечно же, приедет. Что ее ждет? Мне интересно, что ждет тех, с кем она встретится на этих похоронах. Всю эту тусню, которая поливала ее последними словами со всех Telegram-помоек и каналов. Кто называл ее "бездарной певичкой" и т. д.

Как с ней встретится Лариса Долина или Константин Эрнст, у которого на канале проходят все эти заказухи по воспитанию ненависти к одному конкретному человеку. Она то ничего не боится. Я не думаю, что ее с собаками встретят в аэропорту, потащат в автозак, наденут наручники. Тем более пока ей никто даже заочно ничего не предъявлял, кроме плевков в спину. [...]

Если она это сделает - она молодец. Ничего не будет с ней! Я почти в этом уверена. Она уже не боится ничего. Она посмотрит этим людям в глаза, она поцелует своего покойного друга и отдаст дань памяти..." - сказала Ларина.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх