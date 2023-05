Видео ⟩ В центре Милана прогремел взрыв: взорвался фургон с газовыми баллонами

#Incendio a #Milano in zona Porta Romana.

🔴L'esplosione di un veicolo in via Pier Lombardo all'angolo con via Vasari, ha innescato diverse esplosioni che coinvolgerebbero almeno 5 veicoli. A innescare il rogo sarebbe stato un camion che trasportava bombole di ossigeno. pic.twitter.com/tJGTAThnx6