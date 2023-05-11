Пригожин: ситуация в Бахмуте развивается по самому плохому сценарию

В Бахмуте и его окрестностях отряды вооруженных сил России отступают, в Telegram-канале сообщил основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.
"Ситуация на флангах складывается по наихудшему из прогнозируемых сценариев.
Те территории, которые кровью и жизнями наших боевых товарищей брались много месяцев, каждый день проходя по десяткам или сотням метров, сегодня без боя бросаются теми, кто должен удерживать наши фланги", - сказал он.
В самом же Бахмуте, где действуют единицы ЧВК Вагнера, силы России, по словам Пригожина, продвинулись к западной границе. Пригожин заявил, что до нее осталось 625 метров.
Раньше Пригожин предупреждал, что если вокруг Бахмута падут фланги, то отрядам ЧВК Вагнера грозит осада.
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