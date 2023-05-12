США обвинили ЮАР в поставках оружия России

Посол США в ЮАР Рубен Бриджети обвинил власти ЮАР в поставках оружия и боеприпасов в Россию, осуществлявшихся несмотря на декларируемый нейтралитет в войне против Украины.

Как передает корреспондент Би-би-си в ЮАР, в четверг посол заявил на пресс-конференции в Претории, что у США есть достаточно оснований, чтобы быть уверенными в том, что Южная Африка участвовала в поставках оружия России, хотя публично заявляет о своем нейтралитете в вопросе вторжения России в Украину.

"Среди тех вещей, которые мы заметили, было нахождение российского грузового судна Lady R в Саймонстауне с 6 по 8 декабря 2022 года, - цитирует посла агентство Reuters, которое ознакомилось с записью выступления. - Мы уверены, что оно разгрузило оружие, боеприпасы, когда вернулось в Россию".

В Саймонстауне, недалеко от Кейптауна, находится база военно-морских сил ЮАР. Агентство AFP отмечает, что на заход этого судна на базу 6-8 декабря 2022 года в стране уже обращали внимание; известно, что оно само тоже находится под западными санкциями.