Синоптики подготовили прогноз погоды на новую неделю

В эти выходные сохранится преимущественно сухая и солнечная погода, в воскресенье в юго-западной части Курземе возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый ветер, во второй половине дня ожидается умеренный морской бриз.

Максимальная температура воздуха в субботу и воскресенье составит +20...+24 градуса, на побережье сохранится чуть более прохладная погода. Ожидаются самые теплые выходные с прошлого лета.

Ночи по-прежнему будут прохладными - на большей части территории страны температура к восходу солнца опустится до +3...+9 градусов.

В понедельник температура воздуха, вероятно, достигнет +25 градусов, а во вторник, скорее всего, не превысит +14...+19 градусов из-за облаков и дождя.

Дождь возможен и в последующие дни на новой неделе. Прогнозы по осадкам и температуре пока неоднозначны, но ночи в основном будут теплее, чем на этой неделе.

Если на следующей неделе среднесуточная температура воздуха сохранится выше +15 градусов, то начнется метеорологическое лето.

До 15 мая на большей части страны сохранится высокая пожароопасность в лесах, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Как сообщалось, в середине мая ожидается умеренно высокая интенсивность ультрафиолетового излучения. Максимально защищаться от солнца следует в период с 12:00 до 15:00. Загорать без защитного крема предпочтительнее только утром или вечером.

Во избежание ожогов, что является основным фактором риска развития злокачественных новообразований кожи, в начале сезона загара сначала на солнце следует находиться лишь очень короткое время, в дальнейшем продолжительность принятия солнечных ванн может быть увеличена.