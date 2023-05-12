Кандидат в президенты Пинто еще не начинала переговоры с партиями

В интервью TV3 Пинто сказала, что готова встретиться со всеми фракциями Сейма, но на данный момент планирует больше встречаться с жителями и организациями.

На вопрос о том, как она оценивает свои шансы на избрание и не следует ли считать ее формальным кандидатом, Пинто не дала прямого ответа, заявив, что предлагает вынести на повестку дня президента темы, которые не являются формальностью.

Также Пинто не ответила прямо на вопрос о том, готова ли она проголосовать за одного из других кандидатов на высокий пост, если сама потерпит неудачу в первом туре президентских выборов.

По словам Пинто, два других публично объявленных кандидата на пост президента - бизнесмен Улдис Пиленс и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич - являются очень достойными конкурентами. По ее словам, в нынешних условиях международной политики Латвия не может позволить себе потерять такого сильного министра иностранных дел, как Ринкевич, а о работе Пиленса Пинто знает меньше.

Выдвинуть кандидата в президенты партии могут до 13 мая, а его выборы пройдут 31 мая.